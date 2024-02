El rumbo del dólar: ¿qué podría afectar la tasa de cambio en esta semana?

Foto: Agencia Bloomberg

En lo corrido de 2024, el dólar ha venido consolidando una tasa de cambio en niveles estables, transcurriendo entre mínimos de $3.889 y máximos de $3.975 (Tasa Representativa del Mercado). Sin embargo, en las últimas semanas, los saltos que ha dado la divisa de un día para otro en el mercado bursátil se han incrementado: pasando de $20 a cambios entre $50 y $100, lo que quiere decir que la volatilidad de la moneda viene incrementándose. No obstante, al comparar la volatilidad del dólar con el peso colombiano, la volatilidad del dólar ha sido relativamente baja, marcando un nivel del 6,5 % según el índice de referencia DXY, menor que la de las principales monedas latinoamericanas (10,1 %).

La semana que acaba de pasar, el dólar se situó en una brecha entre los $3.920 y los $3.975, cerrando el pasado viernes 9 de febrero en $3.922.

Si esta semana tiene un viaje internacional, está pensando hacer una compra internacional o, simplemente, quiere cambiar pesos colombianos a billetes verdes, tenga en cuenta estos factores que moldearán la tasa de cambio en los próximos días:

El dólar, atento a dos noticias

De acuerdo con Diego Alejandro Gómez, analista de contexto externo y mercado cambiario de Corficolombiana, “en el corto plazo, se espera que la tasa de cambio peso colombiano-dólar oscile entre $3.840 y $4.050″.

Según Gómez, este comportamiento obedece a los datos positivos de crecimiento económico y mercado laboral en Estados Unidos, condiciones favorables de liquidez en mercados internacionales, flujos de divisas puntuales en el primer trimestre para el pago de dividendos y las últimas decisiones de política monetaria del Banco de la República, que han permitido dos recortes moderados de las tasas de interés. “Lo que mantendrá atractivos los rendimientos en pesos”, añade el experto de Corficolombiana.

Esta semana, los mercados (internacionales como nacionales) estarán atentos a dos noticias:

La primera: la presentación del Índice de Precios al Consumidor en Estados Unidos. Este martes 13 de febrero, la Oficina de Estadísticas Laborales dará a conocer el dato de inflación para enero de 2024 de la economía más fuerte del mundo. El jueves de la semana pasada tuvo lugar la revisión del dato de inflación de diciembre, arrojando que los precios se incrementaron un 0,2 % en diciembre, en lugar del 0,3 % anunciado hace algunas semanas; en la misma línea, la inflación de noviembre se revisó al alza (0,2 % en vez del 0,1 % estimado previamente).

Los datos de inflación son uno de los insumos que tiene en cuenta la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed por su sigla en inglés) para decidir su siguiente paso en materia de tasas de interés. Así las cosas, un dato de inflación al alza, como el que se podría presentar este martes, reforzaría la idea de que la Fed no planea realizar recortes en la tasa de interés en los meses cercanos. Con intereses altos, los más altos en más de una década, los inversionistas no verían un motivo razonable para llevar sus inversiones a economías emergentes, como la colombiana. De ahí que, en principio, la tasa de cambio no tendría cambios bruscos.

La segunda noticia es de carácter nacional: este jueves 15 de febrero, el DANE presentará el dato consolidado del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. Según las estimaciones de analistas, el crecimiento de la economía colombiana el año pasado sería de un 1 %; mientras que el Gobierno estima una cifra del 1,2 %. Si bien una economía con un crecimiento mayor al esperado sería una buena señal para el mercado internacional y, por tanto, para la inversión extranjera hacia Colombia (más dólares en el mercado reducirían su precio), los próximos recortes de tasas de interés en Colombia no harían prever grandes retrocesos de la tasa de cambio.

Como lo explica el analista de contexto externo y mercado cambiario de Corficolombiana, “pronosticamos una disminución en las tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos a partir del segundo trimestre. Estimamos que el Banco de la República acelerará el ritmo de recortes a partir de marzo, mientras que la Reserva Federal comenzará a recortarlas solo a partir de junio. Esto probablemente desincentivará el rendimiento de las inversiones en pesos, afectando el flujo de dólares”.

Pronósticos del precio del dólar

Para Sebastián Chacón, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, esta semana se tendría un dólar en niveles similares a los actuales.

“No hay eventos que puedan llevar a una variación importante en el precio del dólar. Por ahora, continuaremos con un dólar por debajo de $4.000 y con expectativas a la baja hasta el cierre del primer trimestre y posiblemente hacia el segundo trimestre”.

Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, indica que en el telón de fondo hay cuestiones internacionales y nacionales con la posibilidad de hacer subir al dólar esta semana:

“Podría fortalecerlo (al dólar) la incertidumbre que sigue operando en los mercados por la situación institucional en Colombia. Los ánimos internos están caldeados por los comentarios del Gobierno sobre un golpe de Estado. Además, estamos próximos a que el Congreso de la República inicie actividades. Lo que puede contrarrestar esto es que el próximo 15 de febrero el DANE informe sobre un crecimiento entre el 1 % y el 1,1 %. Eso puede dar confianza nuevamente y haría descender un poco el dólar”, precisa Amorocho.

Para el docente de la Universidad del Rosario, el dólar esta semana se acercará a los $4.000, cerrando posiblemente en niveles cercanos a los $3.980.

Finalmente, Michael Ortegón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de UNINPAHU, estima que el dólar tenga una tendencia a la baja gracias al dato de inflación de enero en Colombia, que reflejó una considerable caída en los precios al consumidor en el primer mes de 2024. “Esto le regresa valor al peso colombiano, de tal manera que pueda mantenerse estable, esto es sobre los $3.900, e incluso un poco por debajo baja algunos días de la semana”, agregó.

