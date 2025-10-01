Estados Unidos cerró su gobierno: ¿cómo esto afecta el precio del dólar?

Imagen de referencia. Foto: Photographer: Al Drago/Bloomberg - Al Drago

Estados Unidos entró en su primer cierre gubernamental en casi siete años y un informe mostró que el crecimiento de los empleos del sector privado se volvieron negativos.

En este contexto, el Índice Bloomberg Dollar Spot redujo sus pérdidas al final de la jornada de Nueva York, pero cerró a la baja por cuarto día consecutivo en su racha más larga durante un mes.

En Colombia, el dólar cerró su cotización a la baja al registrar COP 3.880. Esto se traduce en una caída de COP 37 frente al cierre del martes, así como una variación del 0,94 %.

Los cierres han lastrado tradicionalmente al dólar, y el posicionamiento reciente en el mercado de opciones muestra que los operadores se preparan para una mayor debilidad esta vez.

Las reversiones de riesgo, que miden la diferencia de demanda entre las operaciones alcistas y bajistas, indican que se espera una mayor caída durante el próximo mes.

“Ya se está viendo la debilidad del dólar”, declaró George Goncalves, jefe de estrategia macroeconómica estadounidense de MUFG. Si el cierre “se prolonga, podría ser disruptivo”.

El indicador del dólar de Bloomberg tocó un mínimo de la sesión el miércoles tras la publicación de los datos de nóminas del sector privado de septiembre por parte de ADP Research. Estos datos disminuyeron en 32.000, frente a un aumento previsto de 51.000, mientras que el período anterior también se revisó a la baja a negativo.

Los bonos del Tesoro mantuvieron las ganancias observadas después de la publicación, con el rendimiento a dos años, sensible a la política monetaria, bajando unos siete puntos básicos a 3,54 %, a su vez que los operadores de swaps reforzaron las apuestas a al menos dos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal este año.

“Fue un conjunto de datos preocupante que desencadenó un cambio hacia una postura moderada en los precios de los recortes de tasas”, escribió Vail Hartman, estratega de tasas estadounidenses en BMO Capital Markets en Nueva York.

El dólar se recuperó un poco más tarde el miércoles después de que la Corte Suprema se negara a permitir que el presidente Donald Trump despidiera de inmediato a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, mientras esta demanda para conservar su puesto.

Cook podrá permanecer en el cargo al menos hasta que los tribunales dicten sentencia, tras escuchar los argumentos del caso a principios del próximo año.

¿Qué es un cierre de gobierno y qué implica?

Al tratarse de una suspensión temporal de los servicios del gobierno federal, su impacto dependerá de cuánto dure. Esto se dio porque en el Senado se necesitaba aprobar un proyecto de gasto público de los republicanos, pero fracasó en tres votaciones en menos de 24 horas.

Un cierre prolongado del gobierno estadounidense probablemente aumentará la presión sobre el dólar.

El dólar se desplomó este año a su nivel más bajo desde 2022, debido a la incertidumbre en la formulación de políticas bajo el gobierno de Trump, el aumento del déficit y la presión sobre la independencia de la Reserva Federal que preocupan a los inversores.

¿Qué viene para el dólar?

Se prevé que el informe de ADP sea la lectura de mayor perfil de esta semana sobre el mercado laboral estadounidense, dado que el informe de empleo de septiembre del gobierno, originalmente programado para publicarse el viernes, muy probablemente se retrasará por el cierre.

“Hay poca sensación de que alguna de las partes esté dispuesta a ceder en este momento, lo que sugiere que el cierre podría durar un tiempo”, declaró Shaun Osborne, estratega cambiario jefe de Scotiabank en Toronto.

“Para los mercados, seguir la evolución de la economía estadounidense se vuelve un poco más difícil ante el retraso en la publicación de algunos datos”.

