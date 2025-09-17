Estados Unidos, México y Canadá abren consultas para la revisión del T-MEC

Contenedores en acopio de Ciudad de México. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Alejandro Cegarra

Estados Unidos, Canadá y México se preparan para iniciar formalmente consultas previas a la revisión de alto riesgo de su acuerdo regional de libre comercio T-MEC el próximo año, anunciaron los gobiernos de EE. UU. y México.

El proceso de consulta comienza el miércoles para el tratado que está vigente desde 2020.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo que entre ahora y fin de año se realizará una evaluación de los resultados del pacto comercial en sus primeros cinco años, con el fin de preparar las negociaciones para una posible extensión del acuerdo en 2026.

Y agregó que las directrices para permitir comentarios públicos se detallarán en el Diario Oficial de la Federación.

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU., que estima que el T-MEC cubre cerca de US $2 billones en bienes y servicios estadounidenses dentro de la región, hizo un anuncio similar en un aviso oficial en el que busca comentarios públicos al respecto.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el mes pasado que su gobierno también llevará a cabo consultas con la industria sobre el acuerdo comercial este otoño, aunque el proceso en Canadá aún no ha comenzado formalmente.

El T-MEC supuso una reforma y modernización del acuerdo comercial que los tres países mantenían desde la década de 1990, llevada a cabo por exigencia de Donald Trump durante su primer mandato como presidente estadounidense (2017-2021).

Sin embargo, desde que Trump asumió el cargo a principios de este año, las tensiones comerciales de EE. UU. con Canadá y México han aumentado, mientras el mandatario estadounidense lanzó una agresiva serie de anuncios de aranceles contra la mayoría de las importaciones extranjeras hacia la mayor economía del mundo.

El acuerdo comercial de Norteamérica, firmado durante la primera administración de Trump para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se ha convertido en un baluarte fundamental tanto para México como para Canadá.

Aunque las políticas de Trump han alimentado la incertidumbre en ambas economías, los aranceles impuestos por EE. UU. en los últimos meses no se aplican actualmente al comercio cubierto por el T-MEC.

