No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía

Estados Unidos, México y Canadá abren consultas para la revisión del T-MEC

El próximo año los países buscarán extender su acuerdo de libre comercio, en medio de las tensiones comerciales.

Agencia Bloomberg
17 de septiembre de 2025 - 01:08 p. m.
Contenedores en acopio de Ciudad de México. Imagen de referencia.
Contenedores en acopio de Ciudad de México. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Alejandro Cegarra
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Estados Unidos, Canadá y México se preparan para iniciar formalmente consultas previas a la revisión de alto riesgo de su acuerdo regional de libre comercio T-MEC el próximo año, anunciaron los gobiernos de EE. UU. y México.

El proceso de consulta comienza el miércoles para el tratado que está vigente desde 2020.

Vínculos relacionados

Se prevé la construcción de un importante gasoducto en el Canal de Panamá
Autopartes robadas dejan pérdidas por $410.000 millones en Colombia: Asopartes
Trump pospone, por cuarta vez, prohibición de TikTok en EE. UU.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo que entre ahora y fin de año se realizará una evaluación de los resultados del pacto comercial en sus primeros cinco años, con el fin de preparar las negociaciones para una posible extensión del acuerdo en 2026.

Y agregó que las directrices para permitir comentarios públicos se detallarán en el Diario Oficial de la Federación.

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU., que estima que el T-MEC cubre cerca de US $2 billones en bienes y servicios estadounidenses dentro de la región, hizo un anuncio similar en un aviso oficial en el que busca comentarios públicos al respecto.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el mes pasado que su gobierno también llevará a cabo consultas con la industria sobre el acuerdo comercial este otoño, aunque el proceso en Canadá aún no ha comenzado formalmente.

El T-MEC supuso una reforma y modernización del acuerdo comercial que los tres países mantenían desde la década de 1990, llevada a cabo por exigencia de Donald Trump durante su primer mandato como presidente estadounidense (2017-2021).

Sin embargo, desde que Trump asumió el cargo a principios de este año, las tensiones comerciales de EE. UU. con Canadá y México han aumentado, mientras el mandatario estadounidense lanzó una agresiva serie de anuncios de aranceles contra la mayoría de las importaciones extranjeras hacia la mayor economía del mundo.

El acuerdo comercial de Norteamérica, firmado durante la primera administración de Trump para reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se ha convertido en un baluarte fundamental tanto para México como para Canadá.

Aunque las políticas de Trump han alimentado la incertidumbre en ambas economías, los aranceles impuestos por EE. UU. en los últimos meses no se aplican actualmente al comercio cubierto por el T-MEC.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

T-MEC

Aranceles

Comercio

México

Estados Unidos

Canadá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar