Estados Unidos reanuda negociaciones con China e India: ¿qué está en juego?

Estados Unidos retoma las conversaciones comerciales con dos importantes socios comerciales: China e India.

En el primer caso, las reuniones se reanudan este lunes en Madrid. De este modo, los países buscan reducir las diferencias en comercio y tecnología, que han tensionado las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo.

Las negociaciones son lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng. Se espera que los contactos continúen hasta el miércoles.

¿Qué acuerdan EE. UU. y China?

La agenda incluye dos temas espinosos: la amenaza del presidente Donald Trump de imponer altos aranceles a las importaciones chinas y la demanda de Washington de que TikTok sea vendido a un propietario no chino para evitar su prohibición en Estados Unidos.

Ambos países se acusan mutuamente de agravar las tensiones comerciales que llevaron a ambas partes a imponer este año unos aranceles que llegaron a alcanzar los tres dígitos.

Desde entonces, pactaron un acuerdo para rebajar tensiones, reduciendo temporalmente sus gravámenes al 30 % por parte de Estados Unidos y al 10 % por parte de China.

Para darle espacio a las conversaciones y negociaciones, ambos países aplazaron la reimposición de aranceles. Actualmente, el plazo va hasta el 10 de noviembre.

Respecto a TikTok, la red social es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación, cuyo plazo está próximo a vencerse, pues va hasta el 17 de septiembre.

Las negociaciones de Estados Unidos e India

Por su parte, las conversaciones de funcionarios estadounidenses con la India arrancarán entre finales del lunes y el martes en la capital del país, Nueva Delhi.

El principal objetivo es discutir un acuerdo comercial y resolver las diferencias entre las naciones.

India y Estados Unidos han mantenido conversaciones virtuales y funcionarios de Washington estarán en Nueva Delhi durante un día, según informó el negociador jefe del país del sur de Asia, Rajesh Agarwal.

Entre los puntos de tensión están las compras de petróleo ruso por parte de India, que molestan a EE. UU.

