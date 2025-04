Exportación no minero-energética sigue al alza en 2025: ¿a qué se debe?

Imagen de referencia. EFE/ Jeffrey Arguedas Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

La historia de las exportaciones colombianas solía escribirse con las manos manchadas de carbón y petróleo. Son bien conocidas ya las cifras del sector agro, un rubro que ha sembrado y nutrido cosechas que impulsan la economía colombiana.

Durante el primer biemestre, los frutos, literalmente, tomaron el protagonismo. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y febrero, Colombia vendió al mundo US$3.857,4 millones en productos no minero-energéticos, un aumento de 17,8 % frente al mismo periodo de 2024. Y el campo (ese que siempre fue visto como retaguardia) hoy marcha al frente.

No es un giro menor. De hecho, es uno de los pocos que no obedece a los vaivenes de los ciclos políticos. Aquí no hubo una mina gigante ni un pozo nuevo. Hubo carne, gulupa, mangos y café. Mucho café, con exportaciones que crecieron 88,7 % frente al año anterior. Pero hubo también un actor inesperado que se disparó más de 1.000 %, la carne bovina, cuyas ventas al exterior rompieron cualquier pronóstico.

La geografía también se movió. Canadá, por ejemplo, compró 84,2 % más bienes no mineros colombianos que hace un año. Estados Unidos, siempre un comprador clave, aumentó sus compras en 21,7 %. Incluso Japón y Venezuela entraron al mapa con crecimientos de 23,3 % y 37 %, respectivamente

Hoy, lo que sale del país es comprado por mercados exigentes, diversos y, en su mayoría, desarrollados.

🌱La nueva canasta exportadora

Cuando se habla de bienes no mineros, se agrupan tres grandes bloques: productos agropecuarios, agroindustriales e industriales. De los tres, el campo fue el que más empujó el carro.

‍🌾Agropecuarios: US$1.748,9 millones exportados, con un crecimiento de 30,8 %.

🧑‍🏭 Agroindustriales: US$531,2 millones, con una variación positiva de 26,1 %.

🏭 Industriales: US$1.577,2 millones, con un alza más modesta de 4 %.

Entre los productos agroindustriales destacó el aceite de palma (+30,9 %), el azúcar (+10,8 %) y los extractos de café (+70,6 %).

En la industria, los números no fueron tan espectaculares, pero sí consistentes. Polipropileno, detergentes, cosméticos y transformadores eléctricos registraron crecimientos sostenidos.

En el papel, el gobierno habla de internacionalización, transición energética, sostenibilidad y descarbonización. Palabras grandes que abundaban las declaraciones de los que fueron jefes de la cartera de Comercio, desde Germán Umaña a Luis Carlos Reyes hasta Cielo Rusinque. El agro sí que se ha movido.

Detrás de este crecimiento exportador, hay señales concretas de que parte del sector privado (en especial las pequeñas y medianas empresas) está aprovechando instrumentos de apoyo, acuerdos comerciales vigentes y una demanda internacional cada vez más volcada hacia productos frescos, sostenibles y trazables.

Desde el Mincomercio, aseguran que el objetivo es sostener este cambio estructural. La “nueva política industrial” que promueven no se basa solo en fabricar más, sino en vender mejor, en más mercados, y con productos diferenciados.

Esto implica apoyo técnico, financiamiento, asistencia legal y acceso a ferias internacionales, todo bajo la idea de reducir la dependencia de lo minero-energético sin sacrificar competitividad.

