First Republic obtiene US$ 30 mil millones de depósitos bancarios en rescate

First Republic ha estado explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta. Foto: EFE - JUSTIN LANE

Los bancos más grandes de EE. UU. acordaron depositar US$30 mil millones en First Republic Bank en un esfuerzo por detener la agitación que provocó que los depositantes huyeran de los bancos regionales y sacudió el sistema financiero del país.

JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co. contribuirán con 5.000 millones de dólares en depósitos cada uno, mientras que Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley aportarán 2.500 millones de dólares cada uno, según un comunicado del jueves. . PNC Financial Services Group Inc., Bank of New York Mellon Corp., Truist Financial Corp., US Bancorp y State Street Corp. contribuirán cada uno con mil millones de dólares.

“Esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos refleja su confianza en First Republic y en bancos de todos los tamaños”, según el comunicado.

Aporte Por Banco

JPMorgan, BofA, Citi, Wells Fargo: US$5 mil millones

Goldman Sachs, Morgan Stanley: US$ 2.5 mil millones

PNC, BNY Mellon, Truist, US Bancorp, State Street: US$1 mil millones

First Republic ha estado explorando opciones estratégicas, incluida una posible venta, informó Bloomberg News el miércoles por la noche. Las acciones del prestamista se desplomaron tras la incautación por parte de los reguladores de los otros prestamistas regionales Silicon Valley Bank y Signature Bank durante la semana pasada.

Las acciones de First Republic oscilaron violentamente el jueves, cayendo hasta un 36% a primera hora del día, y luego subieron hasta un 28% al mediodía después de que se informaran por primera vez los detalles del plan emergente . Las acciones subían un 12% a las 15:27 en Nueva York. El comercio se detuvo varias veces durante el día debido a la volatilidad.

First Republic, que se especializa en banca privada y ha creado una franquicia de gestión de patrimonio con unos 271.000 millones de dólares en activos, se ha esforzado por diferenciarse del Silicon Valley Bank de SVB Financial Group. A diferencia de SVB, que contó con nuevas empresas y empresas de riesgo entre sus principales clientes, First Republic dijo que ningún sector representa más del 9% de los depósitos comerciales totales.

Silicon Valley Bank colapsó en la administración judicial de Federal Deposit Insurance Corp. el viernes después de que su base de clientes de nuevas empresas tecnológicas se preocupara y retirara los depósitos.

First Republic Bank ha estado trabajando con JPMorgan mientras enfrenta sus desafíos. El domingo, el mismo día en que los reguladores se hicieron cargo de Signature Bank, First Republic dijo que “mejoró y diversificó aún más su posición financiera” al obtener liquidez adicional de la Reserva Federal y JPMorgan.

