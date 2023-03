Lo que deja la caída del Silicon Valley Bank en los principales mercados del mundo

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - sesame

Las autoridades ordenaron, el pasado viernes, la intervención del Silicon Valley Bank (SVB). Este se centra en la atracción de depósitos de empresas tecnológicas emergentes. Luego de que el miércoles pasado el banco anunciara que buscaba una ampliación de capital para hacer frente a sus dificultades financieras.

Sin embargo, la reacción de los clientes fue la de retirar sus depósitos, lo que se conoce popularmente como “corrida bancaria”. Desde entonces creció el temor de los mercados de que esa situación se extendiera a otros bancos y tambaleara el sistema bancario.

Por eso, se han multiplicado tanto las llamadas a la calma, protagonizada por el Gobierno de Estados Unidos. Además, los análisis que apuntan a que su caída responde más a una mala gestión de su capital que a debilidades del sistema.

Incluso la Reserva Federal de este país dijo el lunes que abrirá una investigación interna sobre su supervisión y regulación del SVB tras la quiebra del banco la semana pasada.

Sin duda, los mercados del mundo han sentido el impacto de este hecho. Le contamos cuáles han sido.

Otros bancos cayeron en Estados Unidos

Por ahora son tres los bancos que cayeron por retiros masivos de depósitos, en un contexto de agresiva subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para contener la inflación: el SVB, el Signature Bank y el Silvergate Bank, los dos últimos muy expuestos a las criptomonedas.

Frente a esto, la calificadora de riesgos Moody’s considera que, aunque el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC ofrecieron respaldo a los clientes de las entidades, la rápida y sustancial disminución de la confianza de los depositantes e inversores bancarios que precipitó esta acción destaca claramente los riesgos en la gestión de activos y pasivos de los bancos estadounidenses, exacerbado por el rápido aumento de los tipos de interés.

Pero hay más bancos estadounidenses bajo presión. Las acciones de First Republic Bank, con sede en San Francisco, se habían desplomado alrededor del 62 % este lunes al cierre.

En Estados Unidos los principales índices bursátiles fueron oscilando entre rojo y verde a lo largo de la jornada. Al cierre en la bolsa de Nueva York el Nasdaq ganó 0,45 %, pero el Dow Jones cedió 0,28 % y el S&P 500 perdió 0,15 %.

Por su parte, el lunes First Republic (-51,42 %), cayó en la mañana un 78 % es uno de los bancos regionales más afectados por las ondas sísmicas causadas por la intervención de SVB. Otros como Western Alliance (-49 %), PacWest (-47 %), Comercia (-26 %), Zions (-18 %) o Charles Schwab (-8,69 %) intentaban mantener la compostura a pesar de las colosales caídas de sus títulos.

El impacto en Colombia

La reacción colombiana llevó a que las acciones de algunas de las principales entidades financieras tuvieron las mayores caídas durante la jornada del pasado lunes en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Los títulos con los mayores descensos fueron los de los bancos Bancolombia (-6,55 % en los normales y -5,94 en los preferenciales) y Davivienda (-4,37 % en los preferenciales).

“Las acciones han caído porque hay una prima de riesgo muy alta en el mercado”, le explicó Andrés Moreno Jaramillo, profesor de Economía de la Universidad del Rosario a EFE.

Un análisis de la Superintendencia Financiera sobre el impacto en el sistema financiero de Colombia por cuenta del SVB concluyó, de manera preliminar, que los establecimientos de crédito del país cumplen con los requerimientos de IRL y CEFEN que les permite generar la capacidad de administrar situaciones de estrés de liquidez, en función del comportamiento de las fuentes de fondeo (diversificación y estabilidad).

También cumplen con el volumen de activos de alta calidad requeridos, tanto para el corto plazo como para el fondeo estructural. Sin embargo, se debe continuar con un monitoreo intensivo de la liquidez para las próximas semanas, en especial las entidades medianas y pequeñas.

“A pesar de no evidenciarse posiciones significativas de las AFP y otros inversionistas institucionales en el banco SVB y/o de sus fondos, se espera que la volatilidad en la industria de capital privado presente desvalorizaciones en negocios similares durante los próximos días que deben ser monitoreados en nuestra jurisdicción”, aseguró la entidad.

¿Y el resto de Latinoamérica?

En Brasil, el Gobierno consideró que la quiebra del SVB es “grave”, pero hasta el momento no ve riesgo de que se traduzca en una crisis global del sistema.

Por su parte, en México expertos consultados por EFE aseguraron que la quiebra de las dos entidades no generará un “efecto contagio” al sistema bancario local, aunque sí ha afectado al “súper peso” mexicano.

La quiebra del SVB se llegó a sentir con fuerza en la apertura del mercado argentino, principalmente los bonos soberanos, con una caída en sus precios que hicieron disparar el riesgo país un 6,5 %, hasta 2.350 puntos básicos, por una mayor aversión al peligro debido al contexto global.

Pero “para que el impacto se sienta en Argentina va a tener que ser una crisis financiera que al menos por el momento no se ve. La situación está controlada, lo que no quiere decir que no pueda cambiar rápidamente”, aseguró a EFE el jefe de equity sales & trading de Adcap Grupo Financiero, Santiago Ruiz Guiñazú.

En Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en Puerto Rico aseguró que el sector bancario en la isla “está sólido y seguro” tras el colapso de SVB y Signature Bank.

Sin embargo, la situación bancaria de EE. UU. está pasando desapercibida para los Ministerios de Economía y Hacienda, el Banco Central y las entidades financieras instaladas en Chile. Respecto a las divisas, el dólar alcanzó a registrar un máximo de 813,50 pesos y luego moderó su subida.

En Europa pasa el temor

El lunes los mercados reaccionaron negativamente, los bancos europeos estuvieron en rojo: el alemán Commerzbank se desplomó un 12,71 % y Crédit Suisse un 9,58 %.

Los franceses BNP Paribas y Société Générale retrocedieron un 6,80 % y un 6,23 % respectivamente, y el italiano Unicredit 8,49 %. En Londres, el gigante bancario HSBC, que compró la rama británica de SVB por 1 libra simbólica, perdió 4,13 %.

“Lejos de calmar los nervios, el miedo al contagio se ha incrementado aún más con los inversores deshaciéndose de los activos de riesgo en toda Europa”, declaró a la AFP la analista de City Index Fiona Cincotta.

Pese a esto, este martes las bolsas europeas cotizan en los primeros minutos de sesión al alza, a excepción de Londres, con subidas en torno al 0,25 %, después del derrumbe protagonizado ayer por el desplome de los bancos, debido a la crisis de Silicon Valley Bank y a la caída del rendimiento del bono alemán.

En la apertura, la bolsa que más subía era la de Fráncfort, con un 0,37 %, seguida de París, con el 0,27 %; Milán, con el 0,24 %, y Madrid, con el 0,05 %.

Por su parte, el Euro Stoxx50, índice que engloba las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,31 %.

Además, el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, ha descartado que pueda existir contagio hacia el sector financiero europeo por el colapso de Silicon Valley Bank y le atribuyó su resolución a una serie de problemas concretos y puntuales de dicha entidad.

“Lo que ha puesto de manifiesto esta situación (...) es una cuestión muy aislada que tiene que ver con bancos con una exposición a un negocio con determinadas características”, indicó.

Para el banquero, esta situación ha evidenciado un problema “de la gestión” de las entidades. En todo caso ha destacado que lo “relevante” es la actuación de las autoridades estadounidenses con las dos medidas que tomaron: el rescate total de los depósitos por encima del máximo marcado por la ley y el programa de ayuda a los bancos.

Las bolsas asiáticas también sintieron el golpe

La bolsa de Hong Kong cerró este martes en fuerte baja de más de 2 %, mientras otras bolsas asiáticas reaccionaron con temor a un posible contagio por el colapso del banco californiano Silicon Valley Bank.

El índice Hang Seng de Hong Kong se hundió 2,27 %, o 448,01 puntos a 19.247,96.

Por su lado, el índice Topix de todos los valores cayó 2,67 %, a 1.947,54 puntos.

En China, el índice compuesto de Shanghái cayó 0,72 % a 3.245,31 puntos, mientras que el índice compuesto de Shenzhen perdió 0,98 % a 2.075,93 puntos.

Mientras que en Japón, el índice de referencia Nikkei 225 perdió 2,19 %, o 610,92 puntos, para cerrar en 27.222,04 puntos. Además, tres de los mayores bancos japoneses, Mitsubishi UFJ, Mizuho y Sumitomo Mitsui, registraron fuertes caídas bursátiles.

El First Bank of Toyama, con sede en el centro del archipiélago japonés, se desplomó un 11,69 %, la mayor caída del día entre las empresas de la sección principal (las de mayor capitalización del mercado bursátil local), sin que haya trascendido si tiene vínculos con SVB o el también quebrado Signature Bank.

Le siguieron la empresa Meiko Electronics, con una caída del 11,55 %, y ACCESS, especializada en servicios de internet, que perdió un 9,98 % tras revelar que su filial estadounidense IP Infusion tiene un depósito de capital de unos 11,6 millones de dólares en SVB.

Pese a que la compañía aseguró en un comunicado que considera que el impacto de este evento en su desempeño y finanzas será “insignificante”, los inversores reaccionaron con pesimismo.

El grupo financiero Mitsubishi UFJ fue la empresa más negociada de la sesión y cayó un 8,58 %, seguida de cerca por sus competidores Sumitomo Mitsui y Mizuho, que se devaluaron un 7,56 % y un 7,13 %, respectivamente.

El conglomerado de gestión de activos Sumitomo Mitsui Trust -independiente del grupo financiero del mismo nombre, aunque con vínculos económicos-, con una participación de algo menos del 2 % en SVB, bajó un 5,53 %.

