Inflación de Estados Unidos creció menos de lo esperado: ¿qué dice de su economía?

La inflación subyacente de Estados Unidos aumentó en mayo menos de lo previsto. Es el cuarto mes consecutivo en el que esto ocurre, lo que sugiere que las empresas están encontrando formas de limitar la proporción de los mayores costos de las tarifas que trasladan a los clientes.

El índice de precios al consumidor, excluyendo las categorías de alimentos y energía, que son los más volátiles, aumentó un 0,1 % con respecto a abril, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este miércoles. En comparación con el año anterior, subió un 2,8 %.

Así estaban las estimaciones, comparadas con los datos publicados:

IPC mensual +0,1 % +0,2 % IPC básico mensual +0,1 % +0,3 % IPC interanual +2,4 % +2,4 % IPC básico interanual +2,8 % +2,9 %

El informe mostró que los precios de los bienes, excluyendo alimentos y energía, se mantuvieron sin cambios. Los precios de los autos nuevos y usados ​​disminuyeron, al igual que el de la ropa.

Mientras tanto, los precios de los servicios, excluyendo la energía, aumentaron un 0,2 %, una desaceleración con respecto al mes anterior, debido en parte a la disminución de los pasajes aéreos.

El impacto de la inflación a futuro

La noticia fue bien recibida por los bonos del Tesoro que se recuperaron, el dólar se depreció y los futuros del S&P 500 avanzaron tras el informe.

Pero la consecuencia más esperada es lo que suceda respecto a las tasas de interés, pues este es uno de los datos clave que tiene en cuenta la Reserva Federal (Fed, banco central) para determinar si las baja o no.

Los swaps de tasas de interés mostraron que los operadores prevén un 75 % de probabilidad de que la Fed reduzca los costos de financiación para septiembre.

Dada la limitada repercusión en la inflación hasta la fecha, la estabilidad del mercado laboral y la continua incertidumbre en torno a las políticas de Trump, se espera ampliamente que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en la reunión de la próxima semana.

El impacto de los aranceles de Trump para los consumidores

La sucesión de datos de inflación inferiores a lo previsto se suma a la evidencia de que los consumidores aún no han sentido el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump, tal vez porque los gravámenes más punitivos han estado temporalmente en pausa o gracias a que las empresas hasta ahora están absorbiendo los costos adicionales.

Sin embargo, si se imponen tarifas más altas, resultará más difícil proteger a los consumidores de esos costos, lo que en parte explica por qué los economistas esperan que las empresas aumenten los precios de manera más significativa en los próximos meses.

El riesgo es que los consumidores, que aún se recuperan de años de inflación elevada tras la pandemia, solo toleren un límite y, finalmente, reduzcan su gasto.

Empresas como JM Smucker Co., propietaria de marcas como el café Folgers y los Twinkies, así como Best Buy Co., han afirmado que esto afectará sus ganancias, al tiempo que los analistas prevén una desaceleración del crecimiento económico.

Los inversores y economistas estarán especialmente atentos a las proyecciones económicas actualizadas de los responsables políticos, ya que las anteriores de marzo se produjeron antes del anuncio de aranceles del 2 de abril y la posterior suspensión de los gravámenes más agresivos.

Algunas categorías más expuestas a mayores aranceles de importación sí mostraron aumentos notables. Los precios de los juguetes registraron su mayor aumento desde 2023, mientras que el de los electrodomésticos grandes registró el mayor incremento en casi cinco años.

Mientras tanto, los precios de la gasolina, que no se incluyen en el IPC subyacente, cayeron un 2,6 %, lo que contribuyó a limitar el aumento del IPC general. Sin embargo, los precios de los comestibles subieron un 0,3 % tras haber disminuido en abril.

