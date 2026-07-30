La economía de Estados Unidos creció menos de lo esperado y retrocede la inflación

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La economía de Estados Unidos creció 1,5 % a tasa anualizada en el segundo trimestre de 2026, menos de lo esperado por los analistas, según los datos oficiales publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

Con respecto al primer trimestre, la actividad económica aumentó un 0,4 %.

Los analistas habían proyectado para el segundo trimestre un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1,8 % interanual, según el consenso de MarketWatch.

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“En comparación con el primer trimestre, la desaceleración del PIB real en el segundo trimestre reflejó una caída del gasto público y desaceleraciones en la inversión y las exportaciones, que fueron parcialmente compensadas por una aceleración del gasto de los consumidores”, señaló la Oficina de Análisis Económico.

La economía estadounidense ha mostrado un sólido crecimiento en los últimos trimestres a pesar de las turbulencias derivadas de la política arancelaria del presidente Donald Trump y de las consecuencias de la guerra en el Oriente Medio.

El crecimiento económico se ha visto apuntalado por las inversiones en el aumento de la inteligencia artificial (IA), pero el consumo se ha resentido tras años de precios elevados, agravados por los efectos de la guerra.

El gasto público también está en retroceso, a pesar de la guerra entre Estados Unidos y Oriente Medio, lo que también lastra el crecimiento estadounidense.

A nivel federal, son en particular los gastos no relacionados con la defensa de los más afectados.

La Casa Blanca se alegró por los datos del PIB y el portavoz Kush Desai afirmó que “los principales motores del crecimiento económico continúan acelerándose”.

Con inflación alta, pero en retroceso

La situación de la economía estadounidense y su impacto en el bolsillo de los ciudadanos es una cuestión clave en las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que el Partido Demócrata intentará arrebatar el control del Congreso a los republicanos de Trump.

La inflación de junio mostró una desaceleración, un 3,7 % en ritmo anualizado, según el índice PCE publicado también el jueves por el Departamento de Comercio. En mayo había sido de 4,1 %.

La meta de inflación de la Reserva Federal (Fed, banco central) es del 2 % anual.

Desde la oposición, la senadora demócrata Elizabeth Warren fue crítica con el gobierno por los altos precios y señaló que la inflación en Estados Unidos ha subido desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025.

“Trump prometió reducir los costos ‘el primer día’. En cambio, su fracasada agenda económica, desde sus caóticas tarifas hasta su guerra ilegal en Irán, ha impulsado el aumento de los precios y ha devorado los salarios”, dijo.

La fuerte caída de los precios de la energía, en particular de la gasolina, bajo el efecto de una pausa temporal en la guerra en Oriente Medio, explica en gran parte el retroceso de junio.

La cifra es una buena noticia para la Fed que decidió la víspera mantener sin cambios las tasas de interés, en el rango de entre 3,50 % y 3,75 %.

Sin embargo, la reanudación del conflicto en Oriente Medio, donde Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiar ataques, podría relanzar la subida de precios.

El crudo WTI pasó a cerca de 84 dólares por barril el jueves, cuando había iniciado el mes en torno a los 69 dólares por barril.

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