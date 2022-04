La pobreza bajó en la reactivación económica, pero no vuelve a niveles prepandemia

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El índice de pobreza monetaria en Colombia para 2021 bajó 3,2 puntos porcentuales y se ubicó en 39,3 %, lo que significa que 19,6 millones de colombianos no tienen suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas, según las estadísticas reveladas por el DANE este martes.

En total, 1,4 millones colombianos dejaron de hacer parte de esta población en 2021 (frente a las cifras de 2020), en medio de la reactivación económica general luego de la crisis social y sanitaria desatada por la pandemia.

Para 2021, según los cálculos del DANE, la línea de pobreza monetaria nacional se estableció en un ingreso per cápita (por persona) de $354.031 mensuales, lo que es lo mismo que decir que un hogar de cuatro personas tenga ingresos menores a $1,4 millones grupales. Para la pobreza extrema se definió en $161.099, o $644.396 por hogar (también de cuatro personas).

Estas cifras deben ser asumidas, según Juan Daniel Oviedo, director del DANE, como “el costo para poder subsanar unas condiciones mínimas de vida”.

En el caso de la pobreza extrema, la línea se establece como el costo de una canasta básica de alimentación (2.100 calorías diarias), mientras que en pobreza monetaria incluye esta canasta alimentaria y otros asuntos básicos como arriendo y servicios.

Por su parte, la pobreza monetaria extrema se ubicó en 12,2 % a nivel nacional, en 10,3 % para las cabeceras municipales y en 18,8 % para los centros poblados y rural disperso. El país pasó de 7,4 millones de personas en esta condición en 2020 a 6,1 millones en 2021, lo que representa una disminución de 1,3 millones menos.

Si bien esta es una mejoría notoria para el total nacional en pobreza y pobreza extrema, los resultados en el espectro rural de la ecuación lanzan dudas sobre cómo se está dando la reactivación y la recuperación económica en los entornos rurales. De fondo, lo que estas cifras parecen mostrar es que el bienestar de los colombianos está mejorando en las ciudades (en comparación con 2020), pero no sucede lo mismo en el campo, en donde el panorama no sólo no mejoró, sino que empeoró.

Las cifras sobre pobreza son mucho más que un ejercicio estadístico, pues el panorama de este fenómeno actúa como una suerte de prisma para muchos otros temas. Tiene todo que ver con una reforma fiscal, también con política de empleo, precios de los bienes (en especial de los alimentos), cobertura de internet, acceso a servicios públicos, desarrollo rural. De cierta forma, estamos hablando del centro en el torbellino de la inequidad, una palabra que suele aparecer mucho en tiempos electorales, pero que después suele ser camuflada debajo de otras más poderosas.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,54 en 2020 a 0,52 en 2021. Hay que recordar que la cifra registrada hace dos años fue el punto más alto desde que el indicador comenzó a ser registrado, en 2012.

En los centros poblados y rural disperso, la cifra no registró mejoras, sino que se mantuvo estable, con 0,45. En los centros urbanos sí se registró una baja, pues el coeficiente pasó de 0,53 en 2020 a 0,51 en 2021.

Vale la pena explicar que entre más cercano a 1 sea el Gini esto significa que hay mayor desigualdad.

