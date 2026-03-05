La tensión en Oriente Medio dispara precios del petróleo y sacude las bolsas del mundo

El precio del crudo en los mercados internacionales se encuentran en un pico alto. Foto: Archivo

Los precios del petróleo subieron el jueves a su nivel más alto en casi dos años, mientras el cierre del estrecho de Ormuz amenazaba el suministro mundial en el sexto día de la guerra en Oriente Medio.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril se disparó 8,51 %, a 81,01 dólares, su mayor nivel desde julio de 2024.

El Brent del mar del Norte para entrega en mayo avanzó 4,93 %, a 85,41 dólares, igualmente en máximos desde mediados de 2024.

Según analistas de Briefing.com, “el conflicto continúa intensificándose y el tráfico de petroleros sigue detenido, sin un calendario claro para el retorno a la normalidad”.

Esta escalada de los precios atiza temores de un brote de inflación y desvanece las expectativas de un recorte de los tipos de interés.

Patrick O’Hare, analista de Briefing.com explicó que el aumento de los precios del petróleo fue impulsado por “reportes no confirmados de que Irán atacó un petrolero frente a las costas de Irak” y por datos de que la actividad a través del estrecho de Ormuz sigue prácticamente paralizada.

Las bolsas en Asia cerraron con ganancias, pero esta tendencia se revirtió y las bolsas europeas operaron con pérdidas desde la apertura y cerraron con caídas marcadas.

París cedió el 1,49 %, Londres el 1,45 % y Fráncfort el 1,61 %. Madrid cayó un 1,38 % y Milán un 1,61 %.

El ánimo de los inversores es el mismo en Estados Unidos. En Wall Street los principales indicadores se abrieron con caídas: el Dow Jones cedía 0,53 %, el Nasdaq 0,20 % y el marcador S&P 500 0,19 %.

La economía mundial a prueba

La guerra en Oriente Medio está poniendo “a prueba una vez más” la resiliencia económica mundial, afirmó este jueves en Bangkok la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

“Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación, y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo”, aseguró Georgieva durante una conferencia.

La consultora Kpler informó el miércoles que el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz cayó un 90 % en una semana.

La incertidumbre sobre la duración de la guerra también pesa sobre los mercados, y la naviera danesa Maersk anunció que suspenderá las reservas en el Golfo hasta nuevo aviso.

Los mercados asiáticos cerraron con ganancias, aprovechando la tendencia alcista de la víspera en Wall Street.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi cerró con una ganancia del 9,63 %, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12 % la víspera, en un mercado en pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

El susto ha sido de tal calibre que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó la activación de un fondo de estabilización del mercado por 68.000 millones de dólares, que, dijo, “prevendrá la inestabilidad” en los mercados de capitales.

“La escalada de la crisis en Oriente Medio está empeorando significativamente el entorno económico y de seguridad mundial”, afirmó el mandatario.

El indicador japonés Nikkei también avanzó y cerró con una subida del 1,9 %, tras perder un 3,61 % el miércoles.

Las bolsas chinas subieron también (Hong Kong un 0,3 % al cierre y Shanghái un 0,6 %), después de anunciarse el objetivo de crecimiento para este año -entre un 4,5 % y un 5 %-, el más modesto en tres décadas.

