No hubo humo blanco en la concertación de la reforma laboral

Este lunes se reunió la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que se esperaba llegar a una versión concertada de la reforma laboral, que debe ser presentada al Congreso este jueves 16, según el Ministerio de Trabajo.

La noticia, en su formato más breve, es que no se llegó a una versión final concertada, según confirmaron voceros de Fenalco (gremio de los comerciantes) y la ANDI (que agrupa a los industriales).

Pero a pesar de esta negativa, el ambiente en la comisión pareciera mucho más positivo, y hasta festivo, de lo que se podría sospechar en un principio. Así mismo, se avanzó en la construcción de un nuevo borrador de articulado.

“En el mundo laboral es especialmente importante el diálogo social. Lo entendemos como la capacidad de poder sentarse a tomar las grandes decisiones del país tratando de buscar los consensos y disminuir las diferencias. El ejercicio que ha realizado el Ministerio le quiero dar un valor especial. Esperemos que estos días que faltan, de aquí al momento en el que se radique la reforma, sean de acercamiento, de producción, de consenso”, dijo al término de la reunión Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

A su vez, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, dijo: “Haremos un esfuerzo para avanzar con el articulado y se debe seguir fortaleciendo a través del diálogo social para su construcción, en medio de la diferencia. Además, reitero la voluntad y decisión política que tiene la Comisión de Concertación para plantearle al país, los elementos centrales que estamos recogiendo y que necesitamos para el cambio”.

La reunión de la Comisión llegó luego de varios encuentros la semana pasada entre el Gobierno, representantes de empresarios y de los trabajadores, así como confederaciones de pensionados, para martillar los detalles de la reforma.

El proyecto cuenta con un primer borrador que se conoció hace un par de semanas, en el cual se aprecia que uno de los motores de la reforma es impulsar la contratación a término indefinido para hacerla “la regla general”. Así mismo, se establecen mayores salvaguardas para los trabajadores, como modificaciones a los procesos de despido, entre otras medidas.

La reforma también intervendría el mercado de las apps de servicios (cosas como Rappi, por ejemplo), que hoy en día es una de las áreas más grises en términos de regulación laboral.

Al término de la reunión, Mac Master agregó: “Muy probablemente no vamos a llegar a un consenso total en el sentido de que seguramente no vamos a tener completo acuerdo sobre lo que se termine radicando. Pero sí es valioso para el país saber que hay muchos aspectos en los que tenemos acuerdo total, especialmente en los que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la capacidad que tengamos de no afectar el empleo y la informalidad. Creemos que tenemos una oportunidad para seguir acercándonos y tener más consensos que diferencias”.

Sin embargo, a pesar del optimismo de Mac Master, algunos empresarios y gremios (como Fenalco) han advertido que la reforma podría impactar negativamente la creación de empleo al querer incrementar los contratos a término indefinido y ampliar el pago de horas extra y dominicales. Pero, a la vez, algunos analistas ven este paso como justo y necesario para proteger a los trabajadores y el consumo en los renglones más vulnerables.

