Los mercados retroceden y el crudo se dispara durante aumento de tensión en Oriente Medio

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Las bolsas cayeron y el petróleo subió ante la preocupación de que la guerra en Oriente Medio se esté intensificando antes de que se cumpla el plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Irán acepte un acuerdo de alto el fuego.

Las bolsas extendieron sus pérdidas después de que el New York Times informara que Irán había suspendido las negociaciones de tregua con Estados Unidos. El temor a que una escalada del conflicto agravara la escasez de combustible y pusiera en peligro la economía frenó la racha alcista de cuatro días del S&P 500. El crudo estadounidense superó los 116 dólares. Los rendimientos de los bonos subieron. El bitcoin cayó.

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Las bolsas caen a medida que sube el precio del petróleo.

Trump reiteró su amenaza de desatar una campaña de bombardeos masivos, presionando a Irán para que llegue a un acuerdo antes de la fecha límite del martes a las 8 de la noche, y afirmó que “toda una civilización morirá esta noche” si eso no ocurre.

También dejó abierta la posibilidad de un acuerdo, afirmando que los nuevos líderes iraníes, con “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podrían llegar a un pacto. “Lo sabremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, añadió.

El vicepresidente JD Vance afirmó estar seguro de que Irán emitirá una respuesta para entonces.

“Es probable que los inversores permanezcan en vilo y que los mercados no logren establecer tendencias, probablemente hasta que haya un resultado claro esta misma noche”, dijo Paul Christopher del Wells Fargo Investment Institute.

La cautela es primordial, ya que la sensibilidad ante los titulares es muy alta, señaló Craig Johnson de Piper Sandler.

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“Ante este panorama incierto, hemos estado aconsejando a los inversores que reduzcan progresivamente el riesgo de sus carteras mientras los precios del petróleo se mantengan altos”, dijo Ulrike Hoffmann-Burchardi de UBS Global Wealth Management.

Según los estrategas de Citadel Securities, el descenso del optimismo entre los inversores minoristas podría ser una señal de que se está gestando una recuperación bursátil a corto plazo.

Según Scott Rubner, la semana pasada, algunos operadores individuales se convirtieron en vendedores netos de acciones y opciones estadounidenses en la plataforma de Citadel Securities, un hecho que solo se ha visto 18 veces desde enero de 2020. Este cambio se produce tras semanas de volatilidad en las bolsas, provocada por la guerra en Irán.

Si bien los riesgos geopolíticos siguieron siendo la principal preocupación, los operadores no perdieron de vista los últimos datos económicos.

Según una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicada el martes, las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron en marzo al mayor ritmo en un año, ya que los consumidores anticiparon precios más altos de la gasolina y los alimentos con el inicio de la guerra en Oriente Medio.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró a Bloomberg Television que su perspectiva sobre las presiones inflacionarias subyacentes se mantenía prácticamente sin cambios, a pesar de su expectativa de que el aumento de los costos energéticos derivados de la guerra impulsará la inflación general.

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