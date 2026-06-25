Luces y sombras en la economía de EE. UU.: más crecimiento, pero la inflación no da tregua

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Este jueves, Estados Unidos publicó dos datos económicos que van en direcciones opuestas. El Departamento de Comercio revisó al alza el crecimiento del PIB en el primer trimestre, de 1,6 % a 2,1 % en tasa anualizada, impulsado por la inversión, las exportaciones, el gasto público y el consumo de los hogares. Los servicios de información, que incluyen sectores ligados a la inteligencia artificial, también contribuyeron al resultado. Frente al último trimestre de 2025, la economía creció 0,5 %.

Pero la inflación opaca parte de ese optimismo. Según el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal para medir la carestía en ese país, la inflación llegó a 4,1 % interanual en mayo, su nivel más alto en tres años, y subió frente al 3,8 % de abril. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 3,4 %.

La gasolina, detrás del alza

El encarecimiento del combustible tras el conflicto en Oriente Medio explica buena parte del repunte. Los consumidores estadounidenses gastaron en mayo 151.200 millones de dólares más que en el mismo mes del año anterior en gasolina y productos relacionados. El precio medio de la gasolina normal sigue siendo aproximadamente 31 % más alto que al inicio de la guerra, según el club automovilístico AAA.

Trump ha restado importancia al fenómeno y calificó el alza como “temporal”, con la expectativa de que los precios caigan una vez termine la guerra. Washington y Teherán llevan a cabo negociaciones de paz y el tránsito por el estrecho de Ormuz se está recuperando paulatinamente desde la semana pasada.

¿Ya pasó lo peor?

La pregunta que se hacen los analistas es si la inflación ya tocó techo. Algunos creen que sí, y que comenzará a reducirse con la caída del precio del petróleo. Otros consideran que se necesitarán meses para que la producción se restablezca por completo y el estrecho de Ormuz recupere su tráfico habitual.

“La buena noticia es que los precios de la gasolina han bajado considerablemente desde mayo”, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, en declaraciones a AFP.

“Los hogares estadounidenses ya han experimentado cierto alivio, lo que debería traducirse en unas cifras de inflación más moderadas en junio y en los meses siguientes”, agregó.

El siguiente movimiento de la Fed

La Reserva Federal votó por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios por cuarta vez consecutiva en su última reunión, pero una parte de sus miembros se mostró favorable a subirlas antes de 2027. El gasto en consumo personal aumentó 0,7 % en mayo, al igual que la renta personal disponible, dos señales que complican el panorama para quienes esperaban recortes de tasas pronto.

En contexto: Arrancó la era Warsh en la Fed: su diagnóstico de una economía entre guerra e inflación

La inflación será además uno de los temas centrales en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. “Trump prometió reducir los costes desde el ‘primer día’, pero ha dejado claro que no le importa”, dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren.

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