Ministro de Hacienda da mensaje de aliento a los inversionistas extranjeros

Ministro de hacienda durante entrevista Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

La inversión extranjera en Colombia es un tema que ha sido abordado por el gobierno nacional en los últimos días. El presidente Gustavo Petro, por ejemplo, invitó a los inversionistas extranjeros a mantener el efectivo en el país, pues el mayor mandatario defiende la idea de que parte del debilitamiento del peso colombiano frente al dólar se debe a que estarían sacando los dineros en masa.

“No saquen los dineros en masa, porque en Colombia hay más oportunidades”, dijo Petro el miércoles durante un discurso en Urabá.

Para algunos expertos, la política de transición energética que busca establecer el actual gobierno (de pasar del petróleo a energías más limpias) podría desestimular la inversión extranjera, si se tiene en cuenta que el sector petrolero es uno de los principales jalonadores de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.

Según la información publicada por el Banco de la República, para el segundo trimestre del año el sector petrolero representó US$755 millones en inversión, seguido de otros como la explotación de minas y canteras (US$1.144 millones) y servicios financieros y empresariales (US$1.878 millones). En total fueron US$4.773 millones, y un consolidado de US$9.846 millones en lo corrido del año.

Ante la importancia que tiene para Colombia la inversión extranjera, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, también se sumó a la invitación para que los inversionistas continúen viendo al país como un lugar atractivo para depositar su dinero.

“Colombia es creíble y seguiremos siendo creíbles. Ese es nuestro mensaje a los mercados. Tenemos una política responsable en materia fiscal, tenemos una política responsable en materia exportadora, que esos son los dos temas que más le preocupan a los inversionistas extranjeros. Y tenemos un nivel de reservas internacionales suficiente amplio. Tenemos acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Osea, la solidez para los inversionistas extranjeros en este país es total”, manifestó el jefe de la cartera de Hacienda.

Ocampo, también señaló que avanza, junto con el presidente Petro, en consolidar una política económica responsable, a la vez que resaltó que su compromiso como ministro de Hacienda es garantizar la estabilidad macroeconómica del país.

Sobre la eventualidad de intervenir el mercado cambiario (como una medida para estabilizar el precio del peso colombiano frente al dólar), asegura que es algo que no tiene “ni pies ni cabeza. Chile gastó más de US$25.000 millones tratando de evitar la devaluación de su moneda y si se mira el comportamiento final no se tuvo ningún éxito. Colombia no ha sacrificado ni un dólar de reserva internacional”, concluyó.

