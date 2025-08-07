Primer acuerdo en Boyacá: girarán $9.000 millones más a mineros en paro

Bloqueo de vías en Boyacá causada por manifestaciones de los mineros, campesinos y parameros del sector. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este miércoles 6 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció un primer acuerdo para que la empresa Gensa salde sus deudas con los mineros en paro, quienes completan tres días de protestas en las vías de Boyacá y Cundinamarca.

De acuerdo con la cartera, Gensa se comprometió a hacer el pago “inmediato” de unos $9.000 millones a los mineros en paro. Estos recursos se suman a los $5.300 millones ya desembolsados días atrás y, según explicó el Gobierno, tienen el objetivo de garantizar la operatividad de la empresa minera y sostener el empleo en la región.

Gensa es una empresa de servicios públicos mixta, lo que significa que le pertenece tanto al Estado como a inversionistas privados. En este caso, la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, cuenta con la participación mayoritaria de la empresa y en el momento esta tiene varias deudas con la comunidad minera, según afirmó Germán Ávila, ministro de hacienda.

“Hemos hecho un esfuerzo importante de parte del Gobierno Nacional para garantizar el pago de todas las deudas que tiene Gensa con la comunidad minera [...] están establecidos los recursos para garantizar esos pagos y la estabilidad de la empresa en el resto del año”, indicó Ávila.

Además, el ministro comentó que se están llevando a cabo acciones para la transición energética y productiva de las economías en la región que se mueven alrededor del carbón, con miras a garantizar el empleo de las personas que subsisten de la explotación de minas y canteras.

Según el Ministerio de Hacienda, a mediano plazo, se prevé la capitalización de la empresa para asegurar su estabilidad financiera durante el resto del año y con este propósito, el ministro Edwin Palma, estará el próximo viernes 8 de agosto en Boyacá, en la mesa de negociaciones del paro.

Por su parte el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, manifestó: “Yo espero que los manifestantes vean esto cómo un gesto de buena voluntad y puedan proceder a la solicitud que hemos hecho desde temprano de paso intermitente tres veces al día para ayudar a aliviar la economía de Boyacá”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo total sobre las problemáticas por las que protesta el gremio, por lo que las vías permanecen bloqueadas, y se informó que las mesas de negociación seguirán este viernes en Paipa.

¿Cuál ha sido el impacto económico de los bloqueos?

Los bloqueos por parte del sector minero en Boyacá y parte de Cundinamarca han tenido un impacto directo en la economía y la movilidad regional.

Según datos del sector transportador, las pérdidas ya ascienden a 1,800 millones de pesos y cerca de 130,000 pasajeros han resultado afectados debido al cierre de corredores clave, incluido el eje Bogotá-Tunja-Sogamoso, del cual depende más del 98 % de los despachos de transporte intermunicipal.

Los bloqueos no solo paralizan el tránsito de pasajeros sino también el transporte de alimentos, leche, animales y personas vulnerables, lo que acentúa la crisis en las zonas rurales.

Por último, es importante tener en cuenta que estas manifestaciones no involucran solamente al sector minero, campesinos (especialmente paperos) y líderes de los páramos de Güicán, El Cocuy y Chiscas también participan, señalando problemáticas estructurales como la ausencia del Gobierno en diálogos anteriores, la crisis de precios en el sector agrícola y la migración forzada de mano de obra minera al campo.

Los paperos denuncian pérdidas de hasta $15 millones de pesos por hectárea y la falta de respuestas concretas del Estado. Las manifestaciones, aunque buscan soluciones de fondo, reconocen el costo adicional que generan para la misma comunidad, pero argumentan que la situación financiera ya es insostenible.

Ante el complejo escenario, el Gobierno mantiene activo un Puesto de Mando Unificado y ha convocado nuevas reuniones con representantes de todos los frentes en protesta, subrayando la importancia de la serenidad, la concertación y la búsqueda de acuerdos sostenibles. El desafío inmediato es evitar una parálisis prolongada y atenuar el impacto sobre la calidad de vida y la economía de Boyacá y la región andina.

