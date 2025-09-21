Precio del dólar en Colombia: factores y proyecciones para el cierre de septiembre

Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

El precio del dólar ha logrado mantenerse por debajo de los $3.900, a pesar de los movimientos en los mercados y en la economía de Estados Unidos.

De hecho, el dólar registró esta semana una tendencia a la baja frente al peso colombiano, iniciando con una TRM de $3.906 y descendiendo hasta los $3.880, su nivel más bajo en lo que va del año, de acuerdo con Carlos Güisa, gerente de Análisis Económicos y Proyectos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónica (CCCE).

La caída estuvo impulsada, en gran parte, por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar su tasa de interés en 25 puntos básicos, lo que lleva la tasa al rango de 4,00 % – 4,25 %.

Se trata de “una señal clara de desaceleración en la economía estadounidense”, en palabras de Güisa. Puesto que la medida tiende a debilitar el dólar globalmente, ya que reduce el atractivo de invertir en activos denominados en esa moneda y estimula la salida de capital hacia economías emergentes con mejores proyecciones.

La combinación de tasas de interés y los aranceles de EE. UU. ha impulsado la deuda pública de los mercados emergentes a superar la rentabilidad de la mayoría de las inversiones de renta fija a nivel mundial.

El repunte ha sido liderado por Brasil, México, Colombia, Hungría y Sudáfrica, países que han ganado al menos un 23 % este año, según estimaciones de Bloomberg.

Para el caso colombiano, Güisa explica que los resultados económicos recientes —incluyendo una inflación más controlada y la decisión del Banco de la República de mantener estables las tasas de interés desde junio— han fortalecido la percepción de estabilidad macroeconómica. A su vez, ello impulsa la entrada de inversión extranjera y favorece la apreciación del peso.

¿Seguirá bajando el precio del dólar?

La tasa de cambio dependerá de cómo asuman los mercados el recorte de las tasas de interés de la Fed, esa es la clave de acuerdo con Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano.

Por el momento, las apuestas de los analistas estadounidenses se inclinan a que habrá más recortes este año. Esa es la expectativa generalizada debido al comportamiento de la economía de Estados Unidos, especialmente porque la generación de empleo no ha sido la esperada y permanece la incertidumbre generada por los aranceles, dice Chacón.

De ser así, invertir en Colombia seguiría siendo atractivo. Otro factor que ha incidido es el flujo histórico de remesas, pues se estima que podrían estar sobre el 3 % del PIB para el cierre del año, lo que pone más billetes verdes en circulación y afecta la tasa de cambio respecto a la oferta y demanda.

Además, “los inversionistas continúan favoreciendo activos refugio alternativos como el oro y la plata, ambos alcanzando nuevamente máximos históricos, mientras que los flujos hacia mercados de renta variable se mantienen apoyados por el mayor apetito por riesgo y un entorno de baja volatilidad global”, sostiene Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

En medio de este contexto, lo que hará la diferencia para la tasa de cambio esta semana y en adelante es el comportamiento de la economía estadounidense porque es lo que marca la pauta para las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés y puede seguir impulsando, o no, a los mercados emergentes como el colombiano.

¿Qué precio se espera para el dólar?

Si bien es imposible predecir el precio del dólar, algunos analistas y expertos hacen sus apuestas. En general, los consultados por Fedesarrollo consideran que en septiembre la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.922 y $3.950, con $3.950 como respuesta mediana.

Por su parte, el Informe Económico del Banco de Bogotá dice que el soporte del dólar estará en $3.825, con resistencia hacia los $3.899 y una alta volatilidad.

Finalmente, los analistas de Fedesarrollo esperan una tasa de cambio cercana a los $4.030 para el cierre de 2025.

