Renta Joven inicia nuevo ciclo de pago: fechas y cómo reclamar el dinero

Comienza un nuevo ciclo de pagos para 22.179 estudiantes que hacen parte del programa Renta Joven. Estas transferencias tendrán una inversión superior a los $10.250 millones, de acuerdo con el director general de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

¿Quiénes recibirán el dinero y cuándo?

En este ciclo, 9.286 estudiantes de las instituciones de educación superior (IES) recibirán la transferencia por concepto de subsanaciones, de permanencia y excelencia 2024-2 de cinco entidades: Armada Nacional Universidad Francisco de Paula Santander sedé Ocaña ESAP Universidad Tecnológica del Chocó Gobernación de Vaupés

Además, 8.367 beneficiarios del SENA podrán retirar el apoyo económico de los meses de febrero y marzo de 2025, en caso de que no lo hayan hecho.

Más de 5.000 jóvenes tendrán la oportunidad de recibir los recursos de transferencias no cobradas de ciclos anteriores.

Fechas de pago

Desde el 19 de septiembre se realizan las entregas en las modalidades de abono a cuenta y por giro.

De otro lado, en noviembre se llevará a cabo la transferencia a más de 208.000 estudiantes por concepto de matrícula del primer semestre de 2025, con una inversión de $82.000 millones.

Formas de entrega

Estas entregas se realizarán en dos modalidades:

Abono a cuentas registradas: en esta modalidad podrán retirar la transferencia mediante el producto bancario registrado en el Portal del Joven, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Giro para jóvenes que no tienen cuenta bancaria activa: las transferencias se reclaman en las oficinas de la entidad bancaria o los puntos autorizados, según la programación.

🚨 Atención: puede consultar si el giro está disponible entre el 26 de septiembre al 5 de octubre a través del enlace de consulta de giros del Banco Agrario.

¿Qué es “trayectorias de vida”?

El programa Renta Joven complementará su transferencia monetaria con la promoción de la asociatividad, para fortalecer la inclusión productiva de las y los estudiantes y garantizar su continuidad en la educación superior a largo plazo.

Es por eso que a partir del 29 de septiembre comienza la implementación de trayectorias de vida, donde se promoverán y fortalecerán los modelos asociativos, impulsados por las y los jóvenes.

“Queremos que cada joven no solo reciba una transferencia, sino que encuentre un camino para organizarse, aprender, emprender y transformar su territorio junto con otros y otras, porque el futuro se construye en comunidad”, expresó Rodríguez Amaya.

