Precio del petróleo sube mientras se espera por el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los precios del petróleo subieron el lunes a medida que el mercado estimaba que las negociaciones para el fin de la guerra de Ucrania aún no tienen efecto y pueden prolongarse.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero ganó un 2,14 % hasta 61,94 dólares. El West Texas Intermediate subió un 2,4 % para cerrar por encima de los 58 dólares por barril.

Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para poner fin a la guerra y el presidente Donald Trump afirmó haber avanzado en las conversaciones del domingo con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, en Mar-a-Lago. Sin embargo, este lunes surgieron nuevos puntos de fricción cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia revisaría su postura negociadora debido a un supuesto ataque con drones contra una de sus residencias.

En cuanto a Ucrania, la falta de avances en un acuerdo de paz impulsó los precios, según Gao Mingyu, analista jefe de energía de China Futures Co., citando cuestiones como el destino de la región del Donbás, parcialmente ocupada por las fuerzas rusas. “Parece que aún queda un tira y afloja”, le dijo a Bloomberg.

“En los últimos meses, hemos visto conversaciones de Estados Unidos con Rusia, así como con Ucrania, pero cuando se llega a las cuestiones realmente difíciles sobre seguridad y territorio, no se encuentran soluciones”, le expresó a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El analista explica que la consecuencia es que el conflicto continúa y el mercado de petróleo integra en sus precios cierto nivel de riesgo geopolítico vinculado a dicha realidad.

Pese al optimismo que mostró Trump el domingo, también fue evasivo al responder si la guerra puede acabar “en las próximas semanas”.

De acuerdo con analistas consultados por AFP, un acuerdo facilitaría el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Rusia para que exporte más barriles. Pero, mientras continúe, el conflicto aumentará los precios del crudo.

Otros hechos relevantes para el petróleo

China, por su parte, se comprometió a ampliar su base de gasto fiscal el próximo año, según un comunicado del Ministerio de Finanzas publicado el domingo, lo que indica el apoyo gubernamental para impulsar el crecimiento. El principal importador de crudo del mundo se ha enfrentado a dificultades en medio de una crisis inmobiliaria y presiones externas, incluyendo fricciones comerciales con Estados Unidos.

Mientras tanto, Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parecen dispuestos a discutir posibles nuevos ataques contra Irán por su programa de misiles balísticos y la reconstrucción de las instalaciones nucleares atacadas por Estados Unidos en junio durante una reunión el lunes.

Finalmente, en Venezuela, la administración Trump ha impuesto un bloqueo marítimo parcial en los últimos días, respaldado por el mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas. Trump afirmó que Estados Unidos atacó una “zona de implementación” en el país sudamericano donde presuntamente se transportan barcos con drogas. Venezuela ha calificado las acciones estadounidenses de ilegales y de un impulso para un cambio de régimen.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.