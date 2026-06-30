Precios de metales repuntan entre tensiones en Oriente Medio y señales de la Fed de EE. UU.

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El cobre y otros metales básicos subieron mientras los operadores esperaban nuevas conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y pistas sobre las perspectivas de la política monetaria estadounidense.

El precio del petróleo subió hasta superar los 13.300 dólares por tonelada métrica en Londres. Irán reiteró su determinación de controlar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz antes de las conversaciones que, según Estados Unidos, estaban programadas para el martes en Doha. Los futuros del petróleo se estabilizaron y un indicador del dólar estadounidense subió ligeramente.

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Los precios del petróleo siguen siendo un factor importante en las perspectivas de inflación, y se espera que la Reserva Federal suba las tasas de interés ya en septiembre. Una postura más restrictiva tiende a favorecer al dólar, lo que supone un obstáculo para las materias primas cotizadas en esa divisa.

El cobre ha caído un 1,9 % en lo que va del mes, tras alcanzar un máximo histórico en mayo. La perspectiva de una resolución del conflicto en Oriente Medio también ha afectado al aluminio, que se encamina a su mayor caída mensual desde 2008, con un descenso de casi el 15 %. Esto anuló las ganancias obtenidas durante los tres meses anteriores debido a la disminución del suministro procedente de la región, que representa casi una décima parte de la producción mundial.

Las exportaciones récord de China y los viajes audaces a través del estrecho para reponer las reservas de alúmina también han contribuido a la rápida recuperación del aluminio. En las últimas semanas, el mercado ha pasado a una estructura de contango, donde los precios a corto plazo son más bajos que los de los contratos a plazo, lo que indica que la preocupación por la escasez ha disminuido.

“Las primas fuera de China cayeron rápidamente tras la noticia de los acuerdos de tregua, lo que indica que la oferta ya no es tan escasa”, afirmó Peng Dinggui, analista de Zhongtai Futures Co. “El rápido desplome de los precios del aluminio pilló desprevenidos a muchos inversores y está generando cierto pánico en el mercado. Algunos inversores chinos prevén que los precios sigan bajando”.

El aluminio subió un 1,5 % hasta los 3.136 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres a las 12:04 hora local, y acumula una caída del 14,5 % en lo que va del mes, la mayor desde octubre de 2008. El cobre avanzó un 0,8 % hasta los 13.379,50 dólares por tonelada. Tanto el zinc como el níquel subieron más del 1 %.

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El mercado de metales también está pendiente de la revisión que está llevando a cabo la administración estadounidense sobre las importaciones de cobre refinado, que quedaron excluidas de los aranceles del año pasado.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, tiene hasta el martes para informar al presidente Donald Trump sobre la situación del mercado del cobre en Estados Unidos.

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