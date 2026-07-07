Principal aeropuerto de Venezuela retomará vuelos comerciales pronto tras terremotos

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, imagen de referencia. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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El gobierno de Venezuela tiene previsto reabrir “a la brevedad” el principal aeropuerto del país para vuelos comerciales, tras los potentes terremotos del 24 de junio que dejaron más de 3.500 muertos y miles de heridos.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, se encuentra en La Guaira, la zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que hizo polvo decenas de edificios residenciales.

Retroexcavadoras remueven montañas de escombros en este estado costero, de donde ya varios equipos de rescate extranjeros se retiran al no encontrar señales de vida casi dos semanas después de los temblores.

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Estefany Suárez, de 31 años, vive con sus dos hijos pequeños en una carpa a la intemperie. Su casa quedó en “alto riesgo” en el muy golpeado sector de Caraballeda.

“Saquearon los supermercados, entonces no abren más. Están regalando los pañales, que es bueno”, se consuela Suárez en un punto de donativos como jabón, toallas y juguetes.

Aeronaves del ejército de Estados Unidos sobrevuelan el área con frecuencia y aterrizan en la pista del aeropuerto de Maiquetía, parcialmente abierta para vuelos humanitarios y con daños considerables en su infraestructura.

La líder chavista encargada, Delcy Rodríguez, informó el martes que la “activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela” del aeropuerto.

La mandataria ya había dicho que estaba “en contacto” con algunos países que iban a “ayudar a la recuperación” del aeropuerto, sin precisar detalles.

El “soporte” de Estados Unidos

Rodríguez tomó el poder en Venezuela tras la caída del izquierdista Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en enero. Desde entonces, gobierna bajo fuerte presión de Washington, que ha dicho estar a carga del país petrolero.

Militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando para la reapertura del aeropuerto con el fin de facilitar la entrega de suministros y equipos.

En una conferencia de prensa telefónica, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, dijo que funcionarios de su país ya están en conversaciones con aerolíneas comerciales estadounidenses para reanudar vuelos.

“Hay trabajo por hacer en cuanto a la infraestructura para dar soporte a las operaciones comerciales en el aeropuerto”, dijo Barrett, sin dar una fecha estimada.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, aseguró en la misma conferencia que militares estadounidenses colaboran en el “control de tráfico aéreo” para “asegurar aterrizajes seguros”, así como operaciones de carga terrestre en el aeropuerto.

Cerca de 2.000 uniformados estadounidenses se han desplegado en la zona para responder al desastre. Además, el buque USS Fort Lauderdale está atracado en el puerto de La Guaira para ayudar con la entrega de ayuda humanitaria.

Muchos de los sobrevivientes quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro. El gobierno contiene más de 16.000 personas que quedaron sin vivienda, según el último informe.

Naciones Unidas calculó pérdidas en 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del PIB de este país sumido en una grave crisis por años.

El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.

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