¿Se acerca una reducción de tasas en Estados Unidos?

Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el Banco Central que se ha encargado de mantener a raya el crecimiento de la inflación mediante las elevadas tasas de interés. Foto: EFE - SHAWN THEW

A medida que los funcionarios de la Reserva Federal se acercan al final de su campaña de ajuste, el debate está cambiando de cuán altas deben ser las tasas de interés a cuánto tiempo deben permanecer elevadas.

Las presiones inflacionarias están disminuyendo, lo que podría dar espacio a las autoridades para mantener las tasas de interés en los niveles actuales o cerca de ellos por el momento. Aún así, las ganancias de los precios se mantienen muy por encima del objetivo del 2% del banco central, lo que hace que los políticos duden en declarar la victoria.

Introducir la discusión sobre cuánto tiempo los funcionarios pueden mantener las tasas estables, incluso si la inflación continúa desacelerándose, podría ayudarlos a hacer retroceder las expectativas de recortes de tasas y permitirles seguir ejerciendo presión a la baja sobre la economía.

“Esta es la dimensión política en la que probablemente se centrarán más en el futuro: no cuánto más subir la tasa de fondos federales, sino cuánto tiempo mantenerla en estos niveles”, dijo Brian Sack, ex alto funcionario de la Fed que anteriormente este año dejó DE Shaw & Co. después de una década como jefe del grupo de economía global de la firma de inversión. “Todavía hay mucho margen para endurecer las condiciones financieras de esa manera, si quisieran”.

Los funcionarios de la Fed elevaron unánimemente su tasa de referencia el mes pasado a un rango objetivo de 5,25% a 5,5%, el nivel más alto en 22 años. Las actas de esa reunión, que se publicarán el miércoles por la tarde, podrían brindar más información sobre si la mayoría de los formuladores de políticas creen que esos aumentos ya se han abierto camino en la economía o si aún esperan ver más efectos.

Mejora de datos

Los datos recientes sugieren que la inflación se está moviendo en la dirección que favorecen las autoridades. El índice de precios al consumidor básico, que excluye los costos de los alimentos y la energía, a menudo volátiles, subió un 0,2% en julio por segundo mes, marcando las ganancias consecutivas más pequeñas en más de dos años. Las expectativas de inflación a un año de los consumidores también disminuyeron inesperadamente a principios de agosto, igualando un mínimo de más de dos años.

Los formuladores de políticas no están unificados sobre cuáles deberían ser sus pasos inmediatos, algunos como el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dicen que los funcionarios pueden mantener las tasas donde están “por un tiempo” y otros, incluida la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dicen que se necesitarán más aumentos.

Algunos funcionarios están minimizando la importancia de otro posible aumento de las tasas, diciendo que lo más importante es que planean mantener las tasas en niveles restrictivos.

“Creo que estamos bastante cerca de lo que sería una tasa máxima”, dijo el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, al New York Times este mes. “Y la pregunta realmente será, una vez que tengamos una buena comprensión de eso, cuánto tiempo necesitaremos mantener la política en una postura restrictiva”.

Los economistas de Goldman Sachs Group Inc., incluidos Jan Hatzius y David Mericle, anticipan que la Fed comenzará a reducir las tasas de interés a fines de junio , escribieron en una nota con fecha del 13 de agosto.

Una encuesta de Bloomberg a 45 economistas realizada del 13 al 18 de julio mostró que los participantes están divididos sobre cuándo ocurrirá el primer recorte. Más de una cuarta parte ve una reducción en enero de 2024, mientras que la mediana del grupo ve el primer recorte en la siguiente reunión en marzo, con tasas cayendo al 4,75% en junio de 2024.

Los funcionarios aún no han aclarado cuánto tiempo planean mantener las tasas estables, en parte porque no lo han descubierto ellos mismos, dijo Tim Duy, economista jefe para Estados Unidos de SGH Macro Advisors. Es una pregunta que algunos formuladores de políticas podrían abordar cuando se reúnan este mes en el simposio anual de Jackson Hole de la Fed de Kansas City.

“La conversación que estamos viendo entre los presidentes ahora, entre los oradores de la Fed, será un reflejo de lo que probablemente será la charla marginal de Jackson Hole”, dijo Duy. “Estamos en transición a la siguiente parte de esta historia”.

Las proyecciones económicas medianas publicadas en junio mostraron que la mayoría de los funcionarios de la Fed esperaban que las tasas subieran al menos otro cuarto de punto, además del aumento de tasas aprobado en julio. Los pronósticos también muestran que los formuladores de políticas prevén recortar las tasas al 4,6% para fines de 2024, según su proyección mediana, pero no está claro cuándo comenzarán esos recortes.

Los inversores esperan en gran medida que la Fed mantenga las tasas estables cuando se reúnan el 19 y 20 de septiembre y vean una posibilidad entre tres de un alza de un cuarto de punto en noviembre, según los precios en los mercados de futuros.

Los funcionarios son reacios a limitar sus opciones hasta que los datos de inflación muestren que las presiones sobre los precios están disminuyendo decididamente. Los informes que reflejan una creación de empleo estable y un sólido crecimiento económico han llevado a reducir las probabilidades de recesión, pero también amenazan con reacelerar el crecimiento de los precios.

“No creo que Powell esté listo para cerrar por completo la puerta a ese último aumento”, dijo Ellen Meade, profesora de economía en la Universidad de Duke y exmiembro senior del personal de la Fed.

Aún así, los funcionarios están comenzando a discutir informalmente cuánto tiempo mantendrán elevadas las tasas para poder comenzar a debatir las compensaciones que deberán considerar. Una vez que el comité esté de acuerdo en que han terminado de caminar, Powell trabajará con los funcionarios en el lenguaje que eventualmente se abrirá paso en la declaración de política, dijo.

“Necesitan tener esas conversaciones hoy para que cuando lleguen mañana estén listos”, dijo Meade. “Siempre están anticipando lo que podría ser lo próximo en su agenda”.

