“Se perderían 8.000 empleos directos”: CGT sobre arancel cero a telas asiáticas

El pasado 8 de noviembre, el Gobierno Nacional emitió un decreto que eliminará el arancel a la importación de 37 insumos (desde hilos especiales hasta telas sintéticas) producidos en países como China, Vietnam, Camboya e India.

Según el Gobierno, este decreto está dirigido a empresas colombianas que usan estos insumos para fabricar prendas de vestir y calzado terminado. Con menores costos de producción, la visión del Gobierno es que estas empresas lograrían mayor competitividad de sus productos finales en el mercado.

Si bien una de las mayores dificultades de los productores nacionales (y, por ende, una debilidad de las confecciones nacionales) son los altos precios de la fabricación, diferentes actores se manifestaron por la modificación de los aranceles a estos insumos.

En las últimas horas, tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como la ANDI manifestaron su descontento con el decreto del Gobierno y argumentaron que la producción de algodón nacional podría verse debilitada debido a la imposibilidad de igualar los bajos precios de las telas asiáticas, afectado así la siembra de algodón en el país y perjudicando a muchas familias colombianas que viven de este trabajo.

Afectaciones al empleo

En primer lugar, la confederación Nacional del Trabajo (CGT) explicó que la situación es inquietante para la estabilidad laboral de muchas personas en el país. Además de generar afectaciones a nivel general en la industria textil nacional.

“En términos laborales se proyecta la pérdida de aproximadamente 8.000 empleos directos y 30.000 empleos indirectos, además del cierre de empresas históricas y altamente representativas en la producción nacional”, dijo la CGT a través de un comunicado, en el que además el sindicato señala que el arancel cero podría afectar la economía de varios municipios del país, donde las empresas textileras son las que sostienen toda la cadena productiva.

“Rechazamos categóricamente este decreto y exigimos al Gobierno Nacional adoptar medidas reales de protección para la industria textil y para los miles de empleos que esta genera”, se lee en el comunicado.

En la misma línea, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, se sumó a las preocupaciones por los posibles impactos del arancel cero a las textileras colombianas y reafirmó lo expuesto por la CGT en su comunicado, haciendo énfasis en la cantidad de empleos que podrían verse perjudicados por la entrada en juego del mercado asiático.

Tras las declaraciones del presidente de la ANDI, la discusión escaló y terminó involucrando al presidente Gustavo Petro y al embajador de China, Zhu Jingyang.

“Sin bajar los costos de producción, señor Bruce, no hay industrialización”, señaló Petro en un trino en X (Twitter).

Parace que Bruce no sabe que un proceso de industrialización implica permanentemente bajar costos, el único costo que se imagina es el que el llama costo laboral, olvidando que es la fuerza de trabajo la que genera la ganancia.



Cuando se habla de costos de la energía eléctrica,… https://t.co/KTb4u0Nmm3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025

El mandatario defendió la modificación en aranceles para hilos y telas sintéticas, argumentando que, dentro del proceso de industrialización del Gobierno, uno de los objetivos es reducir costos a los empresarios.

Por su parte, el embajador de China Zhu Jingyang, recordó que en lo corrido de 2025 ha crecido el número de empresarios colombianos que viajan a China para adquirir productos. Sobre el decreto, el diplomático señaló que “será para aumentar la competitividad de la industria colombiana y crear nuevos empleos”, enfatizando en que la medida también se traducirá en menores precios para los consumidores colombianos.

