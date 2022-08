Sincelejo, la ciudad con mayor informalidad laboral entre abril y junio de 2022

Foto de referencia. / Bloomberg Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Entre abril y junio la proporción de ocupados informales en el país fue de 58 %, lo que significó una disminución de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (60,1 %), reveló este jueves el DANE.

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción fue de 44,3 %, lo que representó una disminución de 2,0 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2021 (46,4 %). Según el DANE, para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de informalidad se ubicó en 45,6 %, lo que mostró una reducción de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (47,7 %).

Para ese trimestre, las ciudades y áreas metropolitanas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Sincelejo (69,8 %), Valledupar (67,2 %) y Cúcuta A.M. (66,5 %). Por su parte, Bogotá D.C. (36,2 %), Manizales A.M. (37,1 %) y Medellín A.M. (40,1 %) fueron las que tuvieron menor proporción de informalidad.

La proporción de hombres informales entre abril y junio fue de 60 % en el total nacional, lo que significó una disminución de 2,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior (62,7 %). En el caso de las mujeres ocupadas informales fue de 55,1 %, mientras que en el mismo período de 2021 fue de 56,2 %.

Para dicho período, el 85,3 % de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que en empresa pequeña, mediana y grande las proporciones fueron de 24,8 %, 8,7 %, y 5,7 % respectivamente.

