Tasas de interés: los recortes parecen llegar a su fin en las economías más grandes

El impulso de los recortes de tasas de interés en las economías más grandes del mundo empieza a perder fuerza y, en algunos casos, podría haber llegado a su fin.

Bloomberg anticipa que la última ronda de decisiones de política monetaria de 2025 mostrará a varios bancos centrales haciendo una pausa para evaluar el impacto de los ajustes ya realizados sobre la inflación y el crecimiento.

El 2025 y las tasas de interés

El año comenzó con la expectativa de recortes sucesivos, aunque limitados, en Estados Unidos, Europa y otras economías avanzadas. Sin embargo, a medida que se acerca el cierre de año, ese impulso se ha ido diluyendo.

En lugar de nuevas reducciones, los responsables de política monetaria parecen optar por tomar distancia y observar cómo están reaccionando la inflación y la economía de sus países.

El siguiente paso de la Reserva Federal de Estados Unidos

Una de las señales de este cambio es la postura reciente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Tras el recorte de 25 puntos básicos anunciado esta semana, el banco central dejó un panorama incierto sobre la posibilidad de nuevas reducciones, lo que sugiere que el ciclo de recortes podría estar acercándose a su fin.

De acuerdo con Bloomberg, a este escenario se suma el hecho de que la economía global ha resistido mejor de lo esperado el impacto de los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que reduce la presión para seguir utilizando la política monetaria como estímulo adicional.

Europa, en la cautela

En Europa, la atención se centra en el Banco de Inglaterra, que podría recortar las tasas en los próximos días. Esa decisión será observada de cerca por los mercados, que buscan señales de si se trata de uno de los últimos movimientos del ciclo de flexibilización monetaria.

El Banco Central Europeo (BCE), por su parte, presentará nuevas proyecciones económicas que apuntarían a un crecimiento más sólido, un factor que podría reforzar la decisión de mantener las tasas sin cambios, una postura que el organismo ha sostenido desde mayo. Según Bloomberg Economics, los indicadores internos del BCE sugieren que las posiciones más restrictivas están ganando peso, lo que aleja la posibilidad de nuevos recortes en el corto plazo.

En línea con esta cautela, los responsables de política monetaria en otros cuatro países europeos también mantendrían estables sus tasas de interés. El contraste lo marcaría el Banco de Japón, que, según las expectativas del mercado, podría avanzar hacia un aumento del costo del crédito.

El panorama fuera del mundo desarrollado

El freno en las economías avanzadas contrasta con lo que ocurre en otras regiones. Bloomberg señala que varios bancos centrales, desde México hasta Tailandia, aún podrían extender sus ciclos de recortes en la próxima semana, en un contexto donde la inflación muestra señales de moderación y el crecimiento sigue siendo frágil.

En América Latina, por ejemplo, se espera que Chile cierre el año con un nuevo recorte de tasas, mientras que México podría avanzar con otra reducción pese a las preocupaciones persistentes por la inflación.

En el caso de Colombia, el Banco de la República probablemente optaría por mantener las tasas, tras un reporte de inflación más moderado en noviembre.

Datos clave en el radar global

La próxima semana estará marcada, además, por una intensa agenda de indicadores económicos. En Estados Unidos, se conocerán cifras clave del mercado laboral (incluido el reporte de empleo de noviembre), así como datos de inflación, ventas minoristas y otras estadísticas que ayudarán a perfilar las expectativas sobre las tasas de interés en 2026, en un contexto aún afectado por retrasos derivados del cierre del gobierno federal.

En Europa, el foco estará en nuevos datos de inflación, salarios y actividad económica, que serán determinantes para las decisiones del Banco de Inglaterra y para el debate interno del Banco Central Europeo sobre el rumbo de la política monetaria en los próximos meses.

En Asia, la atención se concentrará en China, que publicará cifras de inversión, producción industrial y ventas minoristas, y en Japón, donde los datos de inflación y encuestas empresariales permitirán evaluar el escenario de un posible aumento de tasas por parte del banco central.

