Gobierno estudia subir los aranceles a las baldosas cerámicas, ¿por qué?

Esta semana, el Gobierno puso sobre la mesa una propuesta para subir el arancel a las importaciones de baldosas cerámicas. La iniciativa, contenida en un proyecto de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), busca responder al aumento de las compras externas y al peso que tiene este sector dentro de la economía.

Lo que propone el Gobierno

De acuerdo con el proyecto de decreto, la propuesta consiste en elevar al 25 % el arancel a las importaciones de baldosas cerámicas incluidas en tres subpartidas arancelarias específicas.

El documento aclara que la medida está dirigida a las importaciones de baldosas cerámicas clasificadas según su coeficiente de absorción de agua, un criterio técnico utilizado para diferenciar estos productos en el comercio internacional y que determina su uso en distintos tipos de obras y acabados.

De acuerdo con el documento de soporte que acompaña la propuesta, la industria de baldosas cerámicas es considerada estratégica dentro de la política de reindustrialización del Gobierno, debido a su amplia cadena de valor.

Esa cadena comienza en la minería de arcillas no metálicas y se extiende hacia actividades como la construcción y la remodelación de vivienda e infraestructura, lo que convierte a este sector en un eslabón relevante para la actividad económica y el empleo.

Las razones para subir aranceles

El documento señala que, en 2023, el sector de baldosas del país generó 5.896 empleos y registró una producción de COP 2,2 billones, mientras que en 2024 las exportaciones alcanzaron los US 33 millones.

Precisamente, el principal sustento de la propuesta está en el comportamiento reciente de las importaciones de estos bienes.

El proyecto de decreto indica que el MinCIT identificó un crecimiento sostenido en las compras externas de baldosas cerámicas durante los últimos años, especialmente en productos provenientes de países con los que Colombia no tiene tratado de libre comercio vigente (TLC).

El análisis técnico revisa el desempeño de tres subpartidas arancelarias entre 2023 y el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025. Según ese ejercicio, las importaciones de baldosas cerámicas incluidas en la propuesta aumentaron de forma significativa, con incrementos de dos dígitos en varios de los años analizados.

En el caso de la subpartida 6907.21.00.00, correspondiente a baldosas con un coeficiente de absorción de agua igual o inferior al 0,5 %, las importaciones crecieron 48,73 % en 2023 frente al año anterior.

En 2024, el aumento fue de 35,61 %, y entre enero y agosto de 2025 se registró un nuevo incremento de 24,52 % frente al mismo periodo del año previo.

Para la subpartida 6907.22.00.00, que agrupa baldosas con un nivel de absorción de agua superior al 0,5 % y hasta del 10 %, el documento señala que las importaciones aumentaron 71,10 % en 2023, crecieron 6,16 % en 2024 y volvieron a subir 13,86 % en los primeros ocho meses de 2025.

En tanto, la subpartida 6907.23.00.00, correspondiente a baldosas con mayor absorción de agua, registró un comportamiento más variable: en 2023 las importaciones aumentaron 135,47 %; en 2024 se observó una leve caída de 5,49 %, y entre enero y agosto de 2025 se presentó un nuevo repunte de 83,73 %.

“Se deben implementar las medidas arancelarias que se establecen en el presente decreto, en aras de promover la competitividad de la industria de baldosas, lo cual tiene efectos positivos en los niveles de empleo de este sector”, se lee en el documento de soporte del proyecto de decreto.

El detalle que preocupa al Gobierno

Además del aumento en los volúmenes importados, el documento de soporte que acompaña la propuesta del MinCIT advierte diferencias en los valores de las importaciones.

En varios de los periodos analizados, las baldosas cerámicas provenientes de países sin tratado de libre comercio vigente registraron valores CIF (es decir, el precio de los productos puestos en el país, incluyendo costos, seguros y fletes) más bajos frente a productos similares originarios de países con acuerdos comerciales con Colombia.

El texto también aclara que la medida no tendría el mismo efecto para todos los países que venden baldosas a Colombia, pues cualquier eventual ajuste arancelario deberá respetar los tratados comerciales vigentes, por lo que su aplicación dependería del origen de las baldosas y de los acuerdos que Colombia tenga firmados.

Por ahora, se trata de una propuesta. Según informó el MinCIT, el proyecto de decreto permanecerá abierto a comentarios hasta el 24 de diciembre de 2025, antes de que el Gobierno defina si avanza, o no, con el ajuste arancelario.

