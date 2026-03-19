Traslado de ahorro de AFP a Colpensiones “no está autorizado por la ley”: Banrep

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El Banco de la República le envió una carta al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con algunos comentarios sobre un proyecto de decreto sobre los fondos de algunas pensiones.

El documento busca trasladar a Colpensiones los dineros de las personas que, aprovechando la oportunidad de traslado que creó la reforma pensional, pasaron de los fondos privados de pensiones al régimen público.

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Mediante la carta, el Emisor advirtió que la ley establece que los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que se trasladaron deberán seguir siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“En el caso de los afiliados que hayan hecho uso de la oportunidad de traslado y consoliden su derecho pensional, las AFP deberán girar a Colpensiones la totalidad de los valores de las cuentas de ahorro individual”, expresa la carta del Banrep que cita la normativa vigente.

Es por eso que las AFP deberían seguir administrando los recursos hasta que las personas consoliden su pensión, según lo establecido en el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, de la reforma pensional. En este punto están de acuerdo otros expertos que critican la medida.

El Banco de la República reconoce que, en conjunto con el Gobierno Nacional, se buscó poner en funcionamiento el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) de la reforma pensional, pero su vigencia fue suspendida. Por eso se “hace imperativo mantener, tal como lo establece el parágrafo transitorio del artículo 16 del Decreto 1225 de 2024, que en el evento en que se consolide la pensión antes de la entrada en operación del FAPC, los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual continúen siendo administrados por las AFP”, reitera el banco.

Finalmente, la carta sostiene que el traslado anticipado de los recursos a Colpensiones que contempla el proyecto de decreto “no se encuentra autorizado por la ley y excedería, por lo tanto, las facultades reglamentarias del Gobierno”.

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