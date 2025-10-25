Trump negociará con Brasil, China y Corea del Norte: así están las apuestas

El presidente estadounidense, Donald Trump, viaja este sábado a Asia para las reuniones. Foto: AFP - SAUL LOEB

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este sábado a Asia, donde se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping y espera encontrarse con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Trump verá a Xi en Corea del Sur al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en un intento por cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

También visitará Malasia para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y Japón, en su primer viaje a Asia desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Durante una escala este sábado para repostar en la base militar de Al Udeid, Trump prevé encontrarse además con el emir y el primer ministro de Catar, un país aliado clave en la preservación del frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza.

En declaraciones a bordo del Air Force One, Trump dijo que espera tener una “muy buena reunión” con Xi, y añadió que confía en que China llegue a un acuerdo para evitar más aranceles del 100 % programados para entrar en vigor el 1 de noviembre.

Un portavoz del Tesoro de Estados Unidos dijo a la AFP que funcionarios estadounidenses y chinos en Malasia concluyeron un día de conversaciones comerciales “muy constructivas”, que deben reanudarse el domingo.

En Malasia, el mandatario republicano también podría tener un encuentro con Lula, mientras ambos buscan reparar su relación tras roces diplomáticos.

“Creo que nos reuniremos, sí”, declaró Trump a bordo del avión presidencial. Consultado si estaba dispuesto a reducir las tarifas aduaneras a Brasil, añadió: “Bajo las circunstancias adecuadas”.

Trump y el líder izquierdista han comenzado a resolver sus diferencias después de meses de disputas y la imposición de aranceles punitivos del 50% por el juicio y la condena por golpismo contra el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

El viernes, Lula aseguró que tenía “todo el interés” de mostrarle a Trump que la imposición de los gravámenes a su país fue “un error”.

Acuerdos de paz y comercio

Trump sugirió que mientras esté en la península coreana podría reunirse con Kim por primera vez desde 2019, cuando ambos se encontraron en la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas durante el primer mandato del estadounidense.

“Estoy abierto a ello”, dijo Trump a bordo del avión presidencial. “Tuve una gran relación con él”.

Interrogado sobre la demanda de Pyongyang de ser reconocido como un estado nuclear como condición previa para el diálogo, Trump respondió: “Bueno, creo que son una especie de potencia nuclear”.

La primera parada de Trump será la cumbre de la ASEAN el domingo.

Trump prevé firmar un tratado comercial con Malasia y será testigo de la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya en su continua búsqueda del Nobel de la Paz.

La siguiente parada será Tokio, el lunes. Allí se reunirá con la conservadora Sanae Takaichi, la flamante primera mujer jefa de gobierno de Japón.

Takaichi dijo el sábado en X que tuvo una conversación inicial “buena y franca” con Trump.

Japón ha escapado de lo peor de los aranceles que Trump impuso a países de todo el mundo para acabar con lo que él llama desequilibrios comerciales injustos que “perjudican a Estados Unidos”.

Trump y Xi

El punto culminante de la gira se espera que sea Corea del Sur, donde Trump aterrizará en Busan el miércoles antes de la cumbre de APEC, foro en el que participan los latinoamericanos México, Perú y Chile.

El republicano se reunirá con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dará un discurso en un almuerzo con líderes empresariales y cenará con directivos de empresas tecnológicas estadounidenses, al margen de la cumbre en la ciudad de Gyeongju.

El jueves, Trump se reunirá con Xi por primera vez desde su regreso al cargo.

Los mercados globales estarán atentos para ver si ambos dirigentes pueden detener la guerra comercial provocada por los aranceles de Washington, especialmente después de una disputa reciente sobre las restricciones de tierras raras de Pekín.

En un primer momento, Trump amenazó con cancelar la reunión y anunció nuevos aranceles del 100% durante esa disputa, antes de decir que seguiría adelante después de todo.

También dijo que hablaría sobre el fentanilo con Xi, mientras aumenta la presión sobre Pekín para frenar el tráfico del poderoso opioide y Washington toma medidas contra los carteles de drogas de América Latina, como ha presentado sus mortales ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

