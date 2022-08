“Vamos a sostener a Mery Gutiérrez como ministra de las TIC”: Gustavo Petro

Mery Gutiérrez, nueva ministra de las TIC. Foto: Cortesía

Gustavo Petro está próximo a completar su segunda semana de gobierno y sigue sin posesionar a la cabeza que llevará las riendas de uno de los ministerios más importantes del país: el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Y no es porque se haya declarado la vacante desierta, pues desde hace más de una semana el mayor mandatario comunicó su deseo de que la especialista en temas TIC, Mery Gutiérrez, sea la encargada de liderar el megaproyecto de transformación digital que tiene Colombia, cerrar la brecha de conectividad y garantizar que cada colombiano tenga acceso al servicio público esencial de internet.

Sin embargo, el nombre de Gutiérrez para ese cargo ha sido cuestionado por muchos, pues hay quienes creen que habría un serio conflicto de intereses cuando decida posesionarse. Para no hacer larga la historia, esta creencia se remonta años atrás cuando ella era la representante legal de Programar TV, una de las programadoras de parrilla que tuvo en algún momento el Canal UNO.

Cuando se dio la licitación del mencionado canal, la liquidada Agencia Nacional de Televisión (ANTV) sacó del concurso licitatorio a Programar TV, argumentando que esta unión temporal se encontraba disuelta por conflictos entre sus partes.

A programar TV le pareció injusta la decisión de la ANTV, razón por la que decidió demandar. Esa demanda sigue vigente y, como la ANTV ya no existe, el Ministerio de las TIC es la cartera que ahora responde por sus pendientes.

Es en este punto de la historia donde converge el pasado y presente de Mery Gutiérrez, pues pasa de ser la representante legal de Programar TV y ahora espera asumir las riendas del Mintic, siendo una suerte de juez y parte en el conflicto legal que continúa vigente.

Es por esta razón que muchos consideran que ella debería declararse impedida para asumir ese cargo, pues es casi que evidente el conflicto de intereses que enfrentaría

Este viernes, tras su participación en el cierre del congreso bancario de Asobancaria, en Cartagena, el presidente Gustavo Petro insistió en su deseo de que Mery Gutiérrez se posesione como la próxima ministra TIC.

“Vamos a sostener a Mery. La conozco desde hace tiempo”, dijo.

Sobre el conflicto de interés, Petro no niega que eso pueda aparecer, y no solo en ese caso. “Cuando haya conflicto de interés la persona se tiene que declarar impedida y no actúa en el caso”, explicó el mandatario.

En suma, Gustavo Petro no cree que existan razones de peso para que Gutiérrez no tome posesión de la cartera. Para el caso puntual de Programar TV, sugiere que la solución es nombrar un ministro independiente y que falle de manera justa. ¿Una real garantía ante una multimillonaria demanda que tendría que pagar la nación?

