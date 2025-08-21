Zonas francas continúan en rojo: caen exportaciones y suben importaciones

Imagen de referencia. Foto: Camila Granados Arango

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque las zonas francas fueron concebidas como polos de atracción de inversión y plataformas exportadoras, las cifras más recientes reflejan otra realidad.

Según el reciente informe del DANE, en junio, las zonas francas del país vivieron un mes de contrastes: las exportaciones retrocedieron al nivel de hace dos años, mientras que las importaciones se dispararon casi al doble.

El resultado se refleja en un superávit mucho más débil, que enciende las alarmas sobre la competitividad de estos enclaves económicos.

Primero, lo que nos compraron otros países. Las exportaciones mostraron retroceso, con un registro de US$237,6 millones FOB, una caída de 11,5 % anual. La cifra es casi calcada a la de junio de 2023 (US$238,1 millones, lo que refleja un estancamiento en el dinamismo exportador.

Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) fueron las más golpeadas, con una caída de 18,8 %.

Aquí un par de datos clave:

Cinco zonas francas reportaron desplomes del 100 % en sus exportaciones (entre ellas el Parque Industrial FEMSA y Ganchancipá).

En contraste, la ZFP Las Américas creció 345,9 % y la Metropolitana 317,1 %, mostrando que el rezago no es homogéneo.

La DIAN ha impuesto 197 sanciones en zonas francas desde 2022, y solo en 2025 ha realizado 30 aprehensiones por más de $1.600 millones. Entre los bienes decomisados hay desde perfumes de lujo y textiles hasta barras de oro de casi tres kilos. En Cartagena, incluso se detectó un cargamento de cigarrillos falsos oculto con esqueletos de madera y sacos de arena.

¿Quiénes nos compraron menos?

De acuerdo con el informe, el golpe más fuerte vino de la caída en ventas hacia India y Bahamas (-99,9 % cada una). China y Honduras ofrecieron un respiro, con aumentos superiores al 900 %.

Ahora, mientras las exportaciones caían, las importaciones hicieron el movimiento contrario. Las compras externas del país alcanzaron US$186,4 millones CIF, un salto de 91,6 % frente a junio del año pasado.

Este crecimiento obedeció principalmente a materias primas, insumos y piezas para transformación industrial dentro de las zonas francas.

¿A qué países compramos más?

El origen de los bienes mostró un ajuste a favor de Estados Unidos con una variación de 327,2 %, y China con 10,4 %.

En cambio, cayeron las compras a Perú (-55,3 %) y Alemania (-70,8 %).

Un superávit en picada

La balanza comercial sigue en positivo, aunque no parece una tendencia que se mantendrá así por mucho tiempo. En junio, el superávit fue de $58,6 millones FOB, apenas un tercio del registro un año antes (US$176,8 millones).

En el acumulado del semestre, el superávit alcanzó US$185,2 millones, cifra lejana a los US$723,9 millones del mismo periodo en 2024, detalla el DANE.

La dependencia de pocos mercados (India y Bahamas) fueron decisivos en la caída, mientras la presión por insumos importados es tanto más costosa como más incierta por los aranceles y el zigzag de las empresas para ajustarse al tablero global.

En paralelo al mal desempeño comercial, las zonas francas colombianas están bajo la lupa internacional. En una investigación de El Espectador se advirtió que en el Senado de Estados Unidos avanza el proyecto de ley “Clean FTZ Act”, que busca sancionar con congelamiento de activos, restricciones de visados y mayores controles a países cuyas zonas francas sean usadas para contrabando o lavado de activos. Colombia aparece en el radar, debido a la recurrencia de estas prácticas.

Contexto: Zonas francas de Colombia en alerta: este proyecto de EE. UU. podría afectarlas

Este proyecto tiene altas probabilidades de convertirse en ley este mismo año, según expertos en Washington, ya que podría aprobarse como enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que siempre recibe luz verde en el Congreso.

En caso de aprobarse, el Departamento de Estado y el Tesoro de EE. UU. tendrían la facultad de sancionar a personas y compañías vinculadas al comercio ilícito en zonas francas, en un esquema similar a la conocida “Lista Clinton”.

Si una zona franca colombiana es señalada por irregularidades, todo su comercio exterior con Estados Unidos podría ser sometido a bloqueos, demoras e inspecciones adicionales. En un momento en que las cifras ya muestran debilidad, la posibilidad de sanciones internacionales añade un nuevo frente de presión para el modelo de zonas francas en Colombia.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.