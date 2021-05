Marcas tradicionales como Patprimo, Facol y el Only le apuestan a lo digital

Las empresas Patprimo, Facol y Seven Seven lanzaron una plataforma virtual en 3D para mejorar la experiencia de sus clientes. Por su parte, la cadena de almacenes Only abrió Twitter e Instagram para ofrecer sus productos.

Con una máquina de coser, José Douer fundó Patprimo, en Barranquilla, en 1957. En la década de los sesenta se trasladó a Bogotá y creó la primera planta de producción en Montevideo.

Actualmente, la empresa está en manos de la tercera generación, cuenta con más de 100 puntos de venta en el país y genera cerca de 7.000 empleos directos e indirectos. La compañía familiar es dueña del grupo Pash, creador de las marcas Facol (conocida inicialmente como una fábrica textil) y Seven Seven (enfocada en un público juvenil).

Debido a la coyuntura causada por la pandemia del coronavirus, las marcas Patprimo, Facol y Seven Seven se tuvieron que transformar y lanzaron una plataforma en 3D para mejorar la experiencia de compra de sus clientes por la creciente demanda del comercio electrónico. Para ello, se aliaron con la startup Scan.Casa.

De acuerdo con Matthijs Baaten, fundador de la empresa Scan.Casa, en la plataforma digital la gente puede sentir que está en las tiendas físicas a través de sus computadoras o celulares.

“Con los últimos equipos y técnicas de 3D virtualización, es posible capturar una tienda completa en un solo modelo 3D, que luego puede usarse para construir una tienda virtual, accesible para todos con una computadora o celular”, explica la empresa en un comunicado.

También se puede acceder a las tiendas virtuales con gafas de realidad virtual para que el cliente sienta que tenga una mejor experiencia de compra. Además, las 'etiquetas de ropa' se vincularon virtualmente a los productos así que se encontrará la descripción, una imagen, el precio y un enlace a la plataforma de comercio electrónico para realizar la compra.

La empresa también le está apostando a la fabricación de prendas de protección y en junio lanzarán nuevas líneas de descanso y ropa deportiva.

El Only en las redes sociales

La cadena de almacenes Only fue fundada en 1954 por José C. Rodriguez F., quien llegó a la capital desplazado por la violencia. Gracias a un crédito compró una maquinaria para la fabricación de camisas y abrió un local comercial en el barrio Chapinero, en Bogotá, para venderlas.

En 1956, Rodríguez se casó con Lilia Moncada R., quien tenía un pequeño taller de confección de vestidos para niñas. Luego, unieron la fábrica con el punto de venta. En 1961 cerraron la fábrica y se dedicaron a los almacenes.

Por la cuarentena tuvieron que cerrar sus puertas y a través de un comunicado, empezaron a ofrecer ventas a distancia. La empresa pidió a las personas interesadas llenar un formulario con sus datos de contacto. Después, ofrecieron sus servicios por WhatsApp y está semana abrieron Instagram y Twitter para vender sus productos.

Helena, una plataforma para apoyar a la industria nacional

La plataforma Helena, fue creada este año por la emprendedora María Paula Bohórquez, con el objetivo de potencializar y dinamizar el mercado del retail de moda en Colombia para apoyar a la industria nacional afectada por el coronavirus.

Hasta el momento, cuenta en su portafolio con marcas como Sabandija, Komono, Whitman, Dauntless, Gal Vs Buck, Victor del Peral, Little Ramonas, Julieta Suarez y multimarcas como Ba hué.

La plataforma lanzó en mayo dos campañas: B4ALL, una iniciativa para apoyar al sistema moda mediante la comercialización de bonos de las marcas para el futuro y COvida, una multimarca para la venta de artículos y productos de bioseguridad.