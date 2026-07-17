Más de 30 nuevas rutas aéreas piden permiso para operar en Colombia: ¿en qué lugares?

Llegada de avión al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

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La Aeronáutica Civil recibió nuevas solicitudes de rutas presentadas por aerolíneas nacionales e internacionales.

Entre enero y junio de 2026, la entidad recibió solicitudes para la operación de más de 30 nuevas rutas, destinadas a ampliar la oferta de transporte aéreo, fortalecer el turismo, impulsar el comercio y mejorar la integración de las regiones con destinos internacionales.

Estas incluyen rutas nacionales e internacionales presentadas por aerolíneas como Avianca, Wingo, JetSMART, LATAM Airlines Colombia, Copa Airlines, JetBlue, United Airlines, Plus Ultra, Viva Aerobús y Uniworld Air Cargo, entre otras.

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En el ámbito nacional, las solicitudes contemplan nuevas conexiones entre ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Pasto y San Andrés, lo que fortalece la movilidad entre regiones y ampliando las alternativas de viaje para los usuarios.

En el mercado internacional, las propuestas buscan conectar a Colombia con destinos estratégicos de España, México, Estados Unidos, Venezuela, Jamaica, Guatemala, Aruba, Argentina, Brasil y Panamá, además de nuevas operaciones de carga hacia países del Caribe y Suramérica.

Entre las rutas solicitadas se destacan conexiones como:

Bogotá – Monterrey (México).

Bogotá – Córdoba (Argentina).

Bogotá – Belém (Brasil).

Bogotá – Maracaibo (Venezuela).

Medellín – Caracas (Venezuela).

Cartagena – Nueva York.

Cartagena – Houston.

Cartagena – Washington.

Cali – Fort Lauderdale.

Barranquilla – Fort Lauderdale.

Bucaramanga – Aruba.

Barranquilla – Aruba.

Bogotá y Medellín – Montego Bay (Jamaica).

Medellín – Guatemala.

Bogotá – Cúcuta.

Medellín – Pasto.

Barranquilla – San Andrés.

Bogotá – Bucaramanga.

También se recibieron solicitudes para nuevas operaciones de carga internacional que buscan fortalecer la conectividad logística de Colombia con destinos como Venezuela, República Dominicana, Perú, Curazao y Aruba.

La evaluación que queda en manos de la Aeronáutica Civil para revisar que las aerolíneas cumplan los requisitos técnicos, operacionales y administrativos establecidos en la normatividad vigente.

“Este esfuerzo conjunto contribuye a generar mayor confianza en el sector, ampliar las oportunidades de desarrollo económico, turístico y comercial, y llevar más alternativas de transporte aéreo que beneficien a los colombianos y al crecimiento del país”, dice la entidad.

En últimas, se espera que las nuevas rutas contribuyan a un sistema aeronáutico más competitivo, que favorezca el crecimiento del sector, genere mayores oportunidades para las regiones y ofrezca a los viajeros una red de conectividad cada vez más amplia, eficiente y segura.

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