Más del 10 % de la población en Colombia cocina con leña

Naturgas le entregó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) un reporte sobre las energías que utilizan los hogares colombianos para la cocción de sus alimentos, elemento que ha sido considerado importante en las metas de disminución del hambre y la pobreza en el país.

El documento señala que el 66,8 % de las personas en el país usó gas natural en 2021 como fuente de energía para cocinar, el restante usó Gas Licuado de Petróleo (GLP, 20,6 %), y leña (10,6 %). En suma, 5,4 millones de personas, que representan a 1,6 millones de hogares, cocinaron con combustible altamente contaminante, lo cual no solo contribuye al calentamiento global, sino a las afectaciones de salud.

Según lo explicado por el director del DNP, Jorge Iván González, este es uno de los temas transversales que compone al Plan Nacional de Desarrollo (PND) pues en cada una de las cinco transformaciones hay temas que impactan el sector.

Este estudio también concluyó que las personas más vulnerables en el país son las que usan leña, carbón y desechos para cocinar. También dedican cerca de dos horas al día para preparar sus alimentos con este tipo de elementos, lo que constituye un riesgo para la salud, mayor contaminación ambiental e incluso más costos.

“Se encontró que el consumo per cápita de energía primaria en Colombia es medio bajo, pues para 2021, el consumo fue de 10.422 kWh, muy por debajo de los 50.000 kWh de los países desarrollados. El estudio observó una relación positiva entre la intensidad energética y el PIB per cápita, es decir, a mayor progreso económico, mayor consumo de energía. Asimismo, existe una relación inversa entre pobreza monetaria y la intensidad de energía por unidad de PIB per cápita; es decir, a mayor porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza (US$3,65), menor consumo de energía por unidad del PIB”, precisó el DNP.

Según lo dicho por Luz Stella Murgas, quien es la presidente de Naturgas, datos como estos permiten visibilizar la situación presente en el país y avanzar hacia la construcción de una sociedad más equitativa.

“El estudio concluye con hallazgos relevantes y de impacto a una de las discusiones más importantes en los últimos meses sobre la reducción de los índices de pobreza; también, entrega insumos a los distintos sectores del país mientras se adelantan los debates del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el Gobierno nacional. Por ejemplo, resalta que el gas natural es un energético asequible con ventajas sociales frente a sus sustitutos más cercanos y cuenta con atributos de equidad que le dan gran potencial para contribuir al cambio social y aportar a la construcción de la abanderada economía popular”, añade el DPN.

