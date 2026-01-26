Menos desempleo, pero más informalidad: ¿cómo terminó el año el mercado laboral?

Imagen de referencia.

Pasada la temporada de vacaciones, en enero uno de los temas centrales es el empleo. Ya sea por los cambios de trabajo, búsquedas de nuevas oportunidades o el aumento en los ingresos, por cuenta del salario mínimo y las negociaciones con los empleadores.

Al ser un tema de interés, vale la pena repasar cuál es la salud del mercado laboral, especialmente porque este viernes se conocerán los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de diciembre de 2025, con los que el desempleo cierra el año.

El último reporte que se tiene, del mes de noviembre de 2025, trajo consigo buenos números. La tasa de desocupación del total nacional fue del 7 %, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2 %). Además, no se registraba una cifra tan baja para el mes desde hace unos diez años.

De otra parte, la tasa global de participación se ubicó en 64,7 %, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a noviembre de 2024 (63,7 %). Y la tasa de ocupación fue de 60,2 %, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,5 %).

Aunque los números son positivos sin lugar a dudas, hay otra cara de la moneda que genera preocupación: la informalidad.

De acuerdo con el DANE, en noviembre de 2025 la proporción de población ocupada informal en el total nacional se ubicó en 55,4 %, lo que representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

Esto significa que más de la mitad de las personas que tienen un empleo en el país trabajan en condiciones de informalidad, es decir, sin acceso a prestaciones como afiliación plena a salud, pensión o riesgos laborales.

Cuando se revisan los datos, hay 24,6 millones de ocupados y 10,7 millones de ellos son obreros o empleados particulares. Mientras que un número cercano, de 10,2 millones, son los que trabajan por cuenta propia. Ambas fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 2,1 puntos porcentuales cada una, en comparación con el mismo mes de 2024.

Pero la informalidad no solo se da en este grupo. También abarca la categoría de jornalero o peón y trabajador familiar sin remuneración, que ajustan 879.000 y 376.000 empleados, respectivamente.

Población ocupada según posición ocupacional (noviembre 2024 - 2025):

Posición Noviembre 2024* Noviembre 2025* Distribución Población ocupada 23.605 24.599 100 Obrero, empleado particular 10.280 10.783 43,8 Trabajador por cuenta propia 9.750 10.238 41,6 Jornalero o Peón 807 879 3,6 Empleado doméstico 730 786 3,2 Patrón o empleador 678 650 2,6 Trabajador familiar sin remuneración 419 376 1,5 Obrero, empleado del gobierno 928 881 3,6

* Poblaciones en miles.

