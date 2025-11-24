Micronegocios, el gran foco de la informalidad: 87 % sigue sin formalizarse

Uno de cada dos nuevos empleos creados en 2025 es informal. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La informalidad laboral en Colombia alcanzó este año su nivel más bajo en una década, con una tasa de 55,1 % entre enero y septiembre. Un informe de ANIF, publicado este lunes 24 de noviembre, advierte que esta mejora podría revertirse hacia fin de año, cuando el aumento de empleos temporales tiende a elevar la proporción de ocupados informales.

El panorama de la informalidad en Colombia

La informalidad laboral en Colombia muestra avances, pero todavía marca el pulso de buena parte del mercado laboral.

Según ANIF, aunque la tasa cayó a 55,1 %, más de la mitad de los trabajadores sigue por fuera de la formalidad, es decir, sin cotizar a pensión ni salud. Esto implica que millones de ocupados continúan sin acceso pleno a la protección social.

El informe también revela que, si bien la economía ha generado empleo en 2025, la calidad de estas nuevas plazas no avanza al mismo ritmo: de los 769.000 puestos creados entre enero y septiembre, 377.000 son informales, lo que significa que uno de cada dos nuevos empleos no cumple con los estándares básicos de formalidad.

Micronegocios: el núcleo de la informalidad

El reporte de ANIF identifica a los micronegocios como el principal foco de la informalidad laboral en el país.

Del total de unidades productivas en Colombia que tienen de a uno a cinco trabajadores, el 87,2 % es informal. A medida que crece el tamaño de la firma, como lo indica ANIF, la informalidad cae de manera drástica: en las empresas de 6 a 19 empleados se ubica en 45,3 %, en las de 20 a 50 en 14,3 %, y prácticamente desaparece en las de más de 51 trabajadores, donde llega apenas a 2,4 %.

Esta distribución, concluye el informe, confirma que la informalidad empresarial es ante todo un fenómeno en los micronegocios, asociado a negocios con baja capacidad administrativa, poco acceso a financiamiento y altos costos de cumplimiento. Esta situación no solo limita la calidad del empleo que generan, sino que también reduce la base tributaria y frena la competitividad.

Sectores que avanzan y sectores que se rezagan

El comportamiento de la informalidad en 2025 muestra un mercado laboral dividido en dos.

Por un lado, agricultura e industria manufacturera aportaron de manera importante a la reducción del indicador. Precisamente, la informalidad cayó 2 puntos porcentuales en agricultura y 1,6 puntos en industria; ambos sectores generaron alrededor de 177.000 empleos formales.

En agricultura, el impulso vino de actividades como el cultivo de flor de corte y la cría de ganado; en manufacturas, de líneas como los productos metálicos y los lácteos.

En la otra orilla están sectores donde la informalidad aumentó este año. Alojamiento, transporte y construcción crearon en conjunto más de 200.000 empleos informales, impulsados por actividades como la venta de comidas rápidas en puestos y casetas, el transporte de pasajeros (incluyendo buses intermunicipales y mototaxis) y las obras civiles y edificaciones, donde la temporalidad y la tercerización siguen siendo predominantes, según el informe de ANIF.

Los retos y las políticas pendientes

El informe de ANIF señala que, para acelerar la reducción de la informalidad, especialmente entre los micronegocios, es clave avanzar en políticas que reduzcan las cargas regulatorias y simplifiquen los trámites de formalización.

El análisis establece estos ajustes permitirían que más unidades productivas pequeñas transiten hacia esquemas formales y productivos, cerrando las brechas que hoy persisten en el mercado laboral.

ANIF también advierte que discusiones como la del salario mínimo tienen un impacto directo en este proceso.

Para los negocios más pequeños, los costos laborales pueden convertirse en una barrera de entrada tanto al mercado formal como a la contratación con aportes a seguridad social.

Un cierre de año con presiones al alza

Aunque la informalidad alcanzó su mínimo en 2025, ANIF advierte que la tendencia podría revertirse en el cierre de año.

Entre octubre y diciembre, el mercado laboral suele absorber una mayor cantidad de empleos temporales, especialmente en comercio, servicios y actividades asociadas a Navidad y la temporada de fin de año. Esa estacionalidad ha elevado históricamente la proporción de ocupados informales y podría volver a presionar al alza este indicador antes del cierre de 2025.

