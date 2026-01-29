La caída de USD 357.000 millones de Microsoft es la peor desde que Deepseek afectó a Nvidia

El desplome se atribuye al gasto récord en inteligencia artificial y a la desaceleración de Azure, mientras inversores cuestionan el retorno de la inversión en IA. Foto: Bloomberg - Adam Gray

Las acciones de Microsoft Corp. se vieron envueltas el jueves en una ola de ventas que acabó con USD 357.000 millones en valor, la segunda mayor caída en una sola sesión en la historia del mercado bursátil.

Las acciones del gigante del software cerraron con una caída del 10 %, la mayor desde marzo de 2020, tras los resultados de Microsoft tras el cierre del miércoles, que mostraron un gasto récord en inteligencia artificial, mientras que el crecimiento de su unidad clave de nube se ralentizó.

La única destrucción de valor en un solo día mayor fue la caída de USD 593.000 millones de Nvidia Corp. el año pasado tras el lanzamiento del modelo de IA de bajo coste de DeepSeek. La caída de Microsoft es mayor que la capitalización bursátil de más del 90 % de los miembros del índice S&P 500, según datos recopilados por Bloomberg.

El enfriamiento también se sintió en otros lugares, con empresas como Alphabet Inc. y Nvidia perdiendo más de USD 100.000 millones en un momento dado el jueves. Las acciones de Alphabet se recuperaron y cerraron con una subida del 0,7 %, mientras que Amazon se estabilizó con una caída del 0,5 %.

La venta masiva se produce en medio del creciente escepticismo de los inversores sobre si los cientos de miles de millones de dólares que las grandes tecnológicas están gastando en IA acabarán dando sus frutos. Los resultados de Microsoft mostraron un aumento del 66 % en los gastos de capital en su último trimestre, hasta alcanzar la cifra récord de USD 37.500 millones, mientras que el crecimiento de su unidad de computación en la nube Azure, muy seguida, se ralentizó con respecto al trimestre anterior.

“Dado que cada vez es más evidente que Microsoft no va a obtener un fuerte retorno de la inversión de su enorme inversión en IA, sus acciones deben revalorizarse hasta un nivel más acorde con su valor razonable histórico”, afirmó Matthew Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

La caída de Microsoft es una de las peores de su historia. Desde su salida a bolsa en 1986, las acciones solo han registrado unos pocos días con descensos mayores, como el Lunes Negro de 1987, durante la burbuja puntocom y en el punto álgido de la caída provocada por la COVID-19 en 2020.

