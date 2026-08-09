Minagricultura cuestionó a la ADR por habilitar sábado como día hábil; revisará contratos

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, y César Pachón, presidente de la ADR. Foto: El Espectador

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El nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, cuestionó públicamente la decisión de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), dirigida por César Pachón, de habilitar el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo.

El ministro aseguró que revisará las actuaciones y contratos que se hayan adelantado durante los últimos días de la administración de Gustavo Petro.

La Resolución 407 del 6 de agosto de 2026, firmada por Pachón, declaró el 8 de agosto como día hábil para actuaciones misionales, administrativas, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales de la Agencia. También autoriza el trabajo en casa con el uso de las TIC para los servidores públicos de la Agencia que participaran en ese tipo de gestiones.

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La resolución señala que la medida buscaba garantizar la continuidad de actuaciones sujetas a términos legales, reglamentarios, presupuestales y contractuales, incluyendo las relacionadas con los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDAR).

“Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor César Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil. Ellos no han hecho sino tramitar contratos y despilfarrar los dineros públicos de los impuestos de los colombianos”, dijo Dangond a Noticias RCN.

El ministro aseguró que revisará contratos por más de COP 250.000 millones, incluyendo uno por COP 70.000 millones para una planta de sacrificio porcino, otro de COP 190.000 millones con la UNGRD y uno de COP 30.000 millones para Casanare.

El ministro de Agricultura le pidió a Pachón no “tomar más decisiones” a menos que estas sean urgentes.

Pachón, nombrado por Gustavo Petro, respondió a los cuestionamientos de Dangond a través de su cuenta de X: “Le solicito al ministro de Agricultura que se retracte de sus acusaciones a mi persona. Que me muestre un solo acto administrativo firmado con contratos como los que dice a los medios”.

Hasta ahora, la cartera no ha publicado los contratos. El 8 de agosto, Pachón firmó una resolución en la que declaró insubsistente el nombramiento de Jhon Kennedy Wilchez Carreño como vicepresidente de Gestión Contractual de la ADR y, para ocupar temporalmente la Vicepresidencia, fue encargada Eliana Teresa Zambrano Almansa.

Este domingo, según conoció El Espectador, la cartera seguirá indagando en las actuaciones que se habrían realizado en la ADR al cierre del Gobierno Petro.

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