Minagricultura firma nuevos contratos para fondos de papa, tabaco y frutas

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura. Foto: Oscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Agricultura firmó tres nuevos contratos para administrar los fondos nacionales de fomento de la papa, el tabaco y el sector hortifrutícola, con los que busca cambiar la forma en que se manejan los recursos parafiscales que financian programas para los productores del campo.

La decisión hace parte de una reforma que el Gobierno viene implementando desde el Fondo de Fomento Palmero y que ahora se extiende a otros sectores agrícolas.

El objetivo, según el Ministerio, es aumentar los controles sobre el recaudo, el uso de los recursos y la rendición de cuentas.

Los fondos parafiscales se financian con contribuciones obligatorias que realizan los productores de cada cadena agropecuaria. Ese dinero se destina a proyectos de investigación, asistencia técnica, promoción, sanidad, comercialización y fortalecimiento de cada actividad productiva.

Con los nuevos contratos, las entidades administradoras deberán implementar sistemas de trazabilidad para el recaudo, crear portales web exclusivos para publicar información sobre la ejecución de los recursos y documentar cada etapa del manejo de los fondos.

Recomendado: Fondo del Café en pausa: este es el debate sobre el dinero y manejo que le da la Federación

También tendrán que publicar su Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma SECOP, mantener una separación estricta entre los recursos parafiscales y otros dineros que administren, adoptar medidas para reducir la evasión en el pago de las cuotas de fomento y someter sus auditorías a concepto previo del Ministerio de Agricultura.

Para la ministra Martha Carvajalino, estos cambios buscan fortalecer el control sobre recursos que pertenecen a los productores. “Estos son contratos más robustos, con una auditoría y un control por parte del Gobierno, que son claros, como lo establece la ley, y que incorporan la agricultura campesina, familiar y comunitaria”, afirmó.

La jefa de cartera agregó que los nuevos esquemas también amplían la representación de los productores, incluso de quienes no hacen parte de los gremios administradores, y establecen mecanismos para combatir la evasión en el pago de las contribuciones parafiscales.

Según el Ministerio, la firma de estos contratos es el resultado de un proceso de cerca de diez meses que incluyó estudios de representatividad y mesas de trabajo con organizaciones gremiales y productores de los diferentes sectores.

Los cambios llegan en un momento de mayor recaudo para estos fondos. De acuerdo con el Ministerio, los ingresos ejecutados de los fondos de palma, papa, frutas y tabaco crecieron 50,7 % entre 2022 y 2025, impulsados por una mayor producción agropecuaria, el aumento del abastecimiento interno y el crecimiento de las exportaciones.

La reforma todavía no termina. Durante el segundo semestre de 2026 vencerán los contratos para administrar el Fondo Nacional del Arroz y el Fondo de Estabilización de Precios del Cacao, dos procesos que también deberán definir nuevos administradores bajo los criterios que impulsa el Gobierno.

A esa lista se sumará la firma del contrato para administrar el Fondo de Estabilización de Precios del Café, uno de los instrumentos más relevantes para el sector cafetero.

Con estas decisiones, el Ministerio de Agricultura busca consolidar una nueva generación de contratos para los fondos parafiscales agropecuarios, con mayores exigencias de transparencia, seguimiento al uso de los recursos y mecanismos de control sobre quienes los administran.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.