Gobierno radicó proyecto para ampliar cupo de deuda hasta por US$17.607 millones

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

El Gobierno Nacional ya radicó ante el Congreso de la República la solicitud para ampliar el cupo de endeudamiento hasta por US$17.607 millones, como lo anunció hace dos semanas Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

De acuerdo con la cartera, ampliar el cupo es necesario “para seguir adelantando las operaciones de crédito externo para el financiamiento del Plan Nacional de Desarrollo, responder por el servicio de la deuda y cumplir el plan financiero de la presente vigencia”. Sobre esto último, Hacienda asegura que la ampliación respeta los supuestos del Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como las leyes y actos legislativos presentados y aprobados por el Congreso, como la Regla Fiscal y la Ley de Presupuesto.

El #GobiernoDelCambio sigue al frente del financiamiento del PND. Con la solicitud de ampliación del cupo de endeudamiento desde #MinHacienda por más de US$17.000 millones, se espera cumplir el Plan Financiero y respetar los supuestos del déficit fiscal en el MFMP. pic.twitter.com/5QZZqMaBD6 — MinHacienda (@MinHacienda) March 19, 2024

El acumulado de las sucesivas autorizaciones dadas por el Congreso desde 1999 suman US$70.000 millones, según Minhacienda.

En contexto: Minhacienda dijo que radicará proyecto para ampliar cupo de deuda: ¿qué implica?

“Este trámite se ha realizado desde el año 1999 cada tres años en promedio, y constituye una autorización general por parte del Congreso de la República para acceder a diferentes fuentes de financiamiento externo que permitan promover los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia y seguir manteniendo el buen historial crediticio del país”, dijo el ministro.

La cartera explicó que el límite de cupo de endeudamiento seguirá funcionando como un cupo rotativo. “Los nuevos desembolsos van ocupando el espacio disponible en el límite de cupo de endeudamiento autorizado por el Congreso; por su parte, las amortizaciones que se realicen liberan espacio y generan espacio disponible para nuevo endeudamiento”.

Durante la emergencia económica y social por la pandemia, el Decreto 519 de 2020 autorizó efectuar operaciones de crédito público sin que se afectara el cupo de endeudamiento vigente para ese momento. Bajo esa excepción se firmaron créditos con organismos multilaterales y gobiernos, incluyendo el crédito de línea flexible del Fondo Monetario por un monto de US$5.300 millones.

También lea: Contraloría advierte que las obras para el Aerocafé están desfinanciadas

Bonilla ha explicado que por lo anterior los pagos de las amortizaciones de las vigencias 2024 y 2025 no liberen cupo para la contratación de la deuda programada en el Plan Financiero, de ahí que se aceleró la presentación del proyecto de ley. “Pagamos la primera de ocho cuotas con el FMI, US$622,2 millones, de un crédito que recibió el Gobierno durante la pandemia por US$5.400 millones, pero que tiene ventajas y desventajas: la ventaja, el crédito es barato, la desventaja, no califica en el cupo de endeudamiento que tiene aprobado el Gobierno. Pagamos el crédito, pero no amplía el cupo”, explicó Bonilla hace dos semanas.

Los desembolsos en deuda externa, afirma la cartera, permitirán dinamizar el crecimiento económico sin comprometer la sostenibilidad de la deuda de mediano y largo plazo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.