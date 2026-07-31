MinTIC abre consulta sobre ocho nuevos permisos para ocupar el espectro radioeléctrico

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTIC) avanza en el Proceso de Selección Objetiva (PSO) para la asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico.

Se trata de autorizaciones para que una entidad use una frecuencia para transmitir la información. El espectro se asimila a una autopista invisible por la que viaja la información que usamos a diario, como las llamadas por celular y la internet móvil.

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Desde este 31 de julio hasta el 4 de agosto del 2026 la ciudadanía y los interesados podrán consultar y enviar observaciones sobre el informe preliminar del octavo corte.

En esta ocasión se recibieron diez solicitudes de parte de ocho empresas de diferentes sectores. “De ellas, cuatro fueron requeridas y solo dos subsanaron, por lo que se aprobaron, de manera preliminar, ocho permisos para el uso del espectro a seis empresas”, aseguró el Ministerio.

Uso del espectro: ya se aprobaron nuevas solicitudes

Respecto al séptimo corte de autorizaciones, el Ministerio TIC aprobó nueve solicitudes que representan ocho permisos de uso del espectro radioeléctrico a siete empresas.

Este otro proceso también se realizó mediante un PSO que adelantó la entidad para la asignación de las bandas VHF, UHF, SHF y EHF.

Durante este corte, el MinTIC recibió diez solicitudes, por parte de ocho interesados en el uso del recurso. De estas, una fue rechazada por no cumplir con la totalidad de las condiciones exigidas en el proceso.

Las empresas que recibieron los permisos para el uso del espectro se dedican a actividades relacionadas con telecomunicaciones, transporte, seguridad y servicios TI.

Sus sedes principales se encuentran ubicadas en Bogotá, Barranquilla, Tunja y Fusagasugá.

¿Cuáles son los requisitos para ocupar el espectro?

Del proceso de participación para ocupar una fracción del espectro pueden participar tanto personas naturales como jurídicas. El Ministerio de las TIC establece que los requisitos son:

Estar inscrito en el Registro Único de TIC y tenerlo actualizado Cumplir con las condiciones establecidas para el trámite de conformidad con la Resolución 1075 de 2020 Cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución de Apertura del Proceso de Selección Objetiva del año que corresponda.

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