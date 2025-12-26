Mintransporte amplió plazos para traspaso y registro de vehículos: conozca las nuevas fechas

Imagen de referencia. Foto: Mintransporte

Este viernes, 26 de diciembre, el Ministerio de Transporte anunció una ampliación de los plazos para realizar dos trámites del registro vehicular: el traspaso a persona indeterminada, que podrá adelantarse hasta el 6 de febrero de 2026, y el registro a favor del interesado, que se extiende hasta el 6 de febrero de 2027.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, explicó que la figura de traspaso a persona indeterminada se eliminará para organizar la información de tránsito. “Después del 6 de febrero, solo se permitirá el traspaso a nombre del verdadero propietario del vehículo. Y el plazo para pasar el registro de persona indeterminada a propietario vence el 6 de febrero de 2027″, dijo.

La cartera señaló que la ampliación del plazo busca facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, permitir una transición ordenada en la actualización normativa del sector transporte y garantizar que los ciudadanos puedan regularizar la situación jurídica de sus vehículos.

Esta medida beneficia a miles de propietarios que aún no han realizado estos trámites. Uno de los objetivos es que la información del titular del vehículo esté correctamente registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Mantener la información actualizada es importante para la seguridad vial, el control administrativo y la prestación de los servicios de tránsito.

“Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas”, dijo Rojas.

Si tiene dudas sobre los requisitos y detalles de cada trámite, puede consultar los canales oficiales del Ministerio de Transporte o acudir directamente al organismo de tránsito correspondiente.

