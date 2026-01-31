Mintransporte habilitó a Puerto Antioquia para operaciones de comercio exterior

Puerto Antioquia es una terminal multipropósito. Foto: Puerto Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Transporte firmó una resolución que habilita para el comercio exterior a Puerto Antioquia, operado por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá.

En un comunicado, Puerto Antioquia destacó que con la firma de esta resolución ya cuenta con todos los permisos requeridos por el Estado colombiano para operar.

Puerto Antioquia es una terminal multipropósito ubicada en el Golfo de Urabá. Tiene capacidad para gestionar carga general (no hidrocarburos). Las licencias ambientales para este proyecto se obtuvieron entre 2012 y 2016 y en 2021 se logró el cierre financiero. La construcción del puerto arrancó en abril de 2022.

También lea: La gasolina baja COP 500: Minminas ya firmó la resolución, así queda el precio por ciudades

Esta semana, la DIAN informó que, ante el próximo inicio de operaciones, ha venido realizando el acompañamiento de las pruebas operacionales e informáticas de Puerto Antioquia para asegurar “una operación segura, eficiente y alineada con los estándares técnicos y tecnológicos de la entidad, el control aduanero, la legalidad y la facilitación del comercio exterior”.

#LoÚltimoDIAN | 📢 Puerto Antioquia avanza, con el acompañamiento de la DIAN, hacia su inicio de operaciones como nuevo eje logístico del país.



⚓ Como primer puerto multipropósito del Golfo de Urabá, la entidad garantiza control aduanero, legalidad y facilitación del comercio… pic.twitter.com/zkNuQbQ7dR — DIANColombia (@DIANColombia) January 26, 2026

En la noche del 24 de enero, la terminal portuaria realizó una cuarta prueba con el arribo de la motonave AS ANGELINA, proveniente de Panamá, descargando 300 contenedores vacíos para desarrollar ejercicios logísticos y operacionales dentro de las instalaciones portuarias con el acompañamiento de la DIAN.

Según Puerto Antioquia, la firma de la resolución del Ministerio de Transporte permitirá consolidar al Urabá “como el nuevo epicentro de la logística en el país, impulsando el desarrollo económico y social de la mano de las comunidades, promoviendo su bienestar y fortaleciendo la competitividad de Colombia”.

Le puede interesar: El momento fiscal de Colombia: lo que se sabe del recorte presupuestal que anunció Petro

Alejandro Costa Posada, CEO de Puerto Antioquia, y la junta directiva de la sociedad portuaria resaltaron el acompañamiento de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y del equipo de la cartera en este proceso, “haciendo posible la culminación de una etapa clave para el inicio de operaciones del puerto”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.