La gasolina baja COP 500: Minminas ya firmó la resolución, así queda el precio por ciudades

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, firmó este sábado la resolución que hace efectiva la rebaja del precio de la gasolina en Colombia.

“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, dijo el ministro Palma.

Cambio en el precio por ciudades

El precio promedio de la gasolina en Colombia quedó en COP 15.557. El precio promedio del diésel se mantiene en COP 10.983.

Así quedó por ciudades:

¿Por qué el Gobierno bajó el precio de la gasolina?

El objetivo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2007, era proteger a los usuarios de la volatilidad en los precios de la gasolina y el diésel en el mercado internacional, pero el Gobierno de Iván Duque decidió congelar los precios nacionales a principios de 2020, mientras los precios internacionales subían. Con esa medida nació un billonario déficit.

Entre enero de 2022 y junio de 2025 la Nación le pagó a Ecopetrol COP 72,8 billones correspondientes a los saldos del fondo de 2021 a 2024 (la deuda se paga año vencido) por los subsidios a la gasolina y el diésel.

En 2022, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, el Estado estaba poniendo cerca de COP 6.000 por cada galón de gasolina. De ahí que el Gobierno Petro tomó la decisión (responsable, como reconocieron analistas de todas las orillas políticas) de subir el precio gradualmente, desde octubre de ese año hasta enero de 2024, para igualarlo con el internacional.

Así, la gasolina pasó de COP 9.100 por galón en septiembre de 2022 a COP 15.200 en enero de 2024. En enero de 2026 estaba en COP 16.057 en promedio, gracias a pequeños aumentos mensuales.

El plan del Gobierno Petro era hacer el mismo ajuste en el diésel, pero en ese frente la resistencia fue mayor. Ante la dificultad de implementar un aumento general, el Gobierno desmontó el subsidio para grandes consumidores en 2024 y en los últimos días de 2025 publicó el decreto que elimina el beneficio para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos. Todavía está pendiente la reglamentación de la medida.

Aunque la brecha en el diésel persiste, la situación del FEPC ha mejorado considerablemente. Cifras recopiladas por el Centro de Pensamiento Económico ANIF muestran que el déficit se redujo de COP 36,7 billones en 2022 a COP 10,7 billones en 2024. Para 2025 el centro de investigación estima que el déficit cerró en COP 3,9 billones.

Desde 2024 ha estado por encima del referente internacional (porque este último ha bajado y por la apreciación del peso). La diferencia ayuda a compensar el subsidio que se mantiene en el diésel. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y consultor del sector minero-energético, sostiene que la gasolina en el país está COP 3.000 por encima del precio internacional (contando la baja anunciada este sábado, antes estaba COP 3.500 por encima).

El Ministerio de Hacienda dijo el viernes que esta no será la última reducción. Germán Ávila, jefe de esa cartera, afirmó que la reducción ayudará a controlar la inflación en el país.

Ávila aseguró que las reducciones que hará el Gobierno “están calculadas en términos de que saldo final del FEPC quede en 0 al terminar el año”.

