MinTransporte recibió ocho ofertas para la administración del Runt por 10 años

En la tarde de este jueves 13 de enero se realizó la audiencia inicial del proceso licitatorio que busca otorgar un contrato para la administración, operación y explotación del Registro Único de Transporte (Runt) durante 10 años y dos meses, tiempo en el que también se pretende actualizar las funcionalidades.

El Runt es la herramienta que conecta y provee información para diversos trámites de tránsito en 20 direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, más de 250 organismos de tránsito, 750 centros de enseñanza automovilística, 500 centros de reconocimiento de conductores, 450 centros de diagnóstico automotor y 59 entidades financieras.

En total se presentaron ocho ofertas por parte de Runt Digital 2.0, Promesa de Sociedad Futura Circulemos Colombia S.A.S, Promesa de Sociedad Futura Concesión Runt 2.0 S.A.S, Promesa de Sociedad Futura “Runt Digital”, PSF TDI, Yak TIL (aunque esta propuesta solo contenía uno de los documentos solicitados), Concesión Nuevo Runt S.A.S y Cosmocolor Colombia.

Promesa Sociedad Futura Todos Somos Runt aseguró que envió propuesta, pero que esta no apareció por problemas técnicos; sin embargo, el Ministerio de Transporte decidió no suspender la audiencia al considerar que no se siguieron los protocolos.

El siguiente paso es el proceso de evaluación. La cartera contrató a la Universidad Nacional de Colombia para adelantar la revisión de las ofertas.

Vale la pena recordar que un día antes de que finalizara el plazo para presentar las ofertas, el Ministerio de Transporte suspendió la licitación pública por cinco días hábiles, después de que varias aseguradoras se retiraran tras cambios en la licitación realizados el 30 de diciembre. Dichas modificaciones implicaban que las empresas que se presentaban para expedir las pólizas debían cubrir multas.

De acuerdo con el Ministerio, esto se debió a un error al atender una observación de una compañía de seguros sobre los pliegos de condiciones. La cartera reconoció que varios interesados formularon observaciones respecto a esta modificación, específicamente al amparo de calidad de servicio, que es parte de la Garantía Única de Cumplimiento, en donde se incluyó que éste debía garantizar (además de la calidad del servicio) el pago de “la cláusula penal y de las multas y demás sanciones que se causen en la ejecución del contrato”.

En ese momento la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dijo que la suspensión buscaba justamente “sanear el yerro de transcripción que se presentó en la adenda No. 6 del proceso licitatorio en el sentido de precisar que el amparo de la calidad de servicio no incluye la multa o la cláusula penal”. (Lea: MinTransporte suspende licitación del Runt por un “error de transcripción”)

Pese a las aclaraciones, en la reunión de saneamiento del amparo de calidad de servicio quedaron sobre la mesa varias dudas de las aseguradoras.

Desde 2007 la plataforma ha estado a cargo de la Concesión RUNT. Aunque el contrato inicialmente finalizaba en 2018, este se prorrogó en medio de cuestionamientos.

Según el calendario, la evaluación de ofertas será el 1° de febrero y la adjudicación, finalmente, sería el 23 de ese mes.