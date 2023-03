Movilidad en Semana Santa: conozca restricciones en vías y puntos críticos

Se espera que se movilicen más de 10 millones de vehículos por las vías del país en Semana Santa. Imagen de referencia. Foto: Archivo

Llega Semana Santa y, con ello, una prueba de fuego para el transporte en todo el país. Según estimaciones del Ministerio de Transporte, se espera que se movilicen más de 10 millones de vehículos por las vías, mientras que se espera una afluencia de 3.763.555 pasajeros en terminales terrestres y de 639.741 pasajeros en terminales aéreas.

Este viernes, las entidades adscritas al Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional presentaron la estrategia que se seguirá en Semana para prevenir la siniestralidad en vías y facilitar la movilidad en sus diferentes medios durante la Semana Mayor.

Restricción a vehículos

A partir de hoy, viernes 31 de marzo, habrá restricción para vehículos de carga durante toda la Semana Santa.

Viernes 31 de marzo: de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.; sábado 1 de abril: de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.; domingo 2, lunes 3 y martes 4 de abril: no aplica; miércoles 5 de abril: 12 del mediodía a 11:00 p.m.; jueves 6 de abril (santo): de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.; viernes 7 de abril (santo): No aplica; sábado 8 de abril: de 4:00 p.m. a 11:00 p.m.; domingo 9 de abril: de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Puntos críticos en vías

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) identificó varios sitios críticos en las carreteras nacionales. Transite con precaución si pasa por estas vías:

- Chirajara – Fundadores

- Bogotá – Girardot

- Pacífico 1 y Pacífico 2

- Mar 2

- Autopista Conexión Norte

- Transversal del Sisga

- Bucaramanga - Barrancabermeja – Yondó

- Santana – Mocoa – Neiva

- Vías del NUS

- Girardot- Ibagué-Cajamarca

- Cúcuta – Pamplona

- Buga – Loboguerrero – Buenaventura

En estos puntos, la ANI contará con maquinaria amarilla para dar respuesta oportuna a eventos como derrumbes o deslizamientos.

Las autoridades informaron que en los operativos de prevención y control habrá alcohosensores para la toma de pruebas de embriaguez, radares de velocidad y habrá 30 estaciones para la atención de accidentes de tránsito. Así mismo, en coordinación con las concesiones viales, se contará con vehículos tipo grúas, ambulancias, retroexcavadoras, volquetas y vehículos carro taller, para la prestación de servicios de ayuda mecánica a los viajeros que se movilizan por las diferentes vías.

“Nuestro llamado a los conductores es a respetar, como siempre, las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad y antes de emprender su viaje revisar el estado de su vehículo y consultar el estado de las vías a través del #767″, señaló Guillermo Francisco Reyes, ministro de Transporte.

Peajes

Así mismo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) contará con 1.012 operarios (646 de ellos de planta y 366 cangureras) en las 29 estaciones habilitadas en el país para apoyar el cobro de peajes en los accesos a las estaciones.

Además, en los peajes se contará con el sistema de venta de tiquetes prepago. Si quiere conocer más sobre este medio de pago para evitar filas y uso de efectivo, puede comunicarse en los siguientes canales:

1. E-mail: prepagos@utpeajesnacionales.com.co

2. Celular: 300 6338651

3. Web: http/utpeajesnacionales.com.co

Nuevo viaducto

Este viernes se conoció que el viaducto Álvaro Mutis Jaramillo, en el departamento del Tolima, ya entró en funcionamiento. Con esta obra, se reducen los tiempos de desplazamiento entre la ciudad de Ibagué y el municipio de Cajamarca (Tolima).

El viaducto Álvaro Mutis Jaramillo (puente 20 calzada derecha), tiene una longitud de 856 metros y está ubicado en la Unidad Funcional 2 (Coello Cocora-Paso urbano de Cajamarca), en la vía Girardot-Ibagué-Cajamarca.

La ANI, así mismo, informó que las obras en la vía Girardot-Ibagué-Cajamarca ya están en un 51,95 %. Una vez finalizado en su totalidad el proyecto, se estima una reducción de aproximadamente 40 minutos en la ruta nacional que conecta Bogotá con Buenaventura, en el tramo que corresponde al departamento del Tolima.

Aeropuertos

En Semana Santa, la Superintendencia de Transporte, la Aerocivil y la Superintendencia de Industria y Comercio acompañarán a los usuarios que han sido afectados con la suspensión de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

Así mismo, orientarán a los usuarios para una posible reprogramación del vuelo con otras aerolíneas de acuerdo con la disponibilidad. En caso de que no sea posible, se le informará a la aerolínea y al usuario para que se aplique la tarifa especial si hay lugar.

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con la línea 6015870000 y el correo contactenos@sic.gov.co, para que los usuarios puedan interponer quejas y demandas.

