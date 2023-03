Mujeres en el sector transporte: un largo camino hacia la equidad

Federica Noli, gerente comercial de COMPAS; Nidia Hernández, presidenta de Colfecar; Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá y María Constanza García, viceministra de Infraestructura, en el evento “Liderando el cambio en el transporte”. Foto: Danilo Murillo Daza - Colfecar

El sector transporte ha sido históricamente ocupado y liderado por hombres. En el marco del Día Internacional de la Mujer es fundamental reconocer las barreras a las que se enfrentan las mujeres que quieren entrar en este y otros sectores, así como las acciones necesarias para eliminar esos obstáculos.

Como lo asegura Ana María Pinto, jefa de la división del transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “hemos avanzado muy lento”. Cifras del Foro Económico Mundial estiman que necesitamos 132 años para cerrar la brecha de género. “El sector transporte no es una excepción. En la región solo el 15 % de la fuerza laboral en este campo está representada por mujeres, muchos de esos cargos son asistenciales y administrativos. El reto es trabajar para que sigamos asumiendo posiciones de liderazgo donde podamos ser mejor remuneradas y generar mayor impacto”, dijo en el encuentro “Liderando el cambio en el transporte”, organizado por el BID.

En 2021, la participación de mujeres en cargos directivos del sector de la cadena logística y transporte en el mundo era de solo 25 %. En Colombia, pese a los avances, solo 141.000 mujeres están ocupadas en el campo de transporte y almacenamiento. El dato implica que de cada 10 trabajadores en esta industria, nueve son hombres y una es mujer.

Para que más mujeres participen en el sector —dice Pinto— hay que luchar contra los estereotipos de género y acabar con los espacios hostiles que las disuaden de emplearse en el mundo del transporte. Un reto adicional es “aumentar la oferta de mujeres profesionales en carreras técnicas y científicas o capacitadas para hacer estos oficios”.

Experiencias

“He tenido que conquistar algo que de entrada los hombres ya tenían: la credibilidad, la confianza de que sus aportes tenían valor”, asegura Federica Noli, gerente comercial de la Compañía de Puertos Asociados (COMPAS). Aunque ahora está en un cargo directivo, recuerda que cuando llegó a Colombia en 2009, desde su natal Italia, tuvo que asumir mayores retos en el mercado laboral por el hecho de ser mujer y, además, joven.

Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, tiene 22 años de experiencia en el sector de transporte y logística y hace tres se convirtió en la primera mujer en dirigir el gremio que representa a las empresas de transporte de carga. Reconoce que al asumir este cargo sentía constantemente que la ponían a prueba. “Lo único que te sostiene son los resultados”, dice.

En este tiempo ha asumido retos importantes y sin precedentes, como la pandemia que le implicó, entre otras cosas, convencer a los conductores de salir a trabajar, en medio de la incertidumbre, para garantizar el abastecimiento en el país. Luego tuvo que hacerle frente al Paro Nacional 2021. “En pandemia el transporte de carga bajó 30 % y con el paro bajó 45 %”.

Lidiar con las frustraciones del gremio, transmitir sus inquietudes ante el Gobierno y cumplir la misión de mantener andando la cadena de abastecimiento bajo cualquier circunstancia son algunas de sus funciones. Para cumplirlas, asegura, ha sido vital encontrar en el camino a otras mujeres.

Magaly Martínez fue la tercera mujer en América del Sur en graduarse como ingeniera y arquitecta naval. Lleva 36 años trabajando en el sector de transporte marítimo, específicamente en el diseño y construcción de embarcaciones. “Una gran empresa marítima colombiana me llamó, pero el gerente solo vio mi apellido. Cuando fui a la oficina me dijo: ‘usted no sirve para este trabajo por ser mujer’. Demostré que podía y al cabo de un par de años me volvió a llamar. Rechacé la oferta porque no puedo trabajar con un misógino”. Para Magaly es emocionante ver que cada vez hay más mujeres en el sector y espera que lleguen más y más. Sin embargo, no se puede perder de vista que todavía quedan muchas batallas por librar.

Por redundante que suene, que haya mujeres en estos cargos también garantiza que los intereses de las mujeres entren en juego. Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, cuenta que su trabajo, especialmente en tiempos de covid-19, supone grandes retos. No fue nada fácil “bajar a la gente” del transporte público después de años de pedirle que se subiera, tampoco repensar el sistema para hacerlo lo más bioseguro posible. En medio de los desafíos del día a día, también se dio cuenta de que era necesario pensar en el transporte público para las mujeres.

En lo personal, la virtualidad la puso en aprietos. Jornadas extensas de trabajo que tenía que equilibrar con labores de cuidado no remuneradas. Los hombres ocupan menos de la mitad del tiempo que las mujeres en dichas labores. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) que realiza el DANE cada tres años, en el período 2020-2021, las mujeres ocuparon 7:46 horas en este tipo de actividades, frente a las 3:06 horas de los hombres. Además, el trabajo no remunerado para las mujeres aumentó en pandemia, en la encuesta de 2016-2017 gastaban 6:55 horas al día.

Tras 23 años de experiencia, equilibrar el trabajo con el rol de esposa y mamá ha sido unas de las cosas más difíciles para María Constanza García, viceministra de Infraestructura. En su reflexión señala la culpa que pueden llegar a sentir las mujeres por dejar a sus hijos bajo el cuidado de otras personas mientras trabajan, una culpa que tiene que ver con los estereotipos de género. En este punto considera clave la redistribución de las labores del hogar y que la sociedad entienda que el cuidado es una tarea compartida.

Caminando juntas

Noli asegura que apoyar a otras mujeres es fundamental para que puedan entrar al sector. Actualmente, hace parte de la junta directiva de WISTA (Women’s International Shipping and Trading Association) en Colombia, una organización que nació en Londres con el propósito de unir mujeres que trabajan en el sector marítimo portuario. “Permite intercambiar conocimiento, experiencias, unirnos para construir en conjunto. Ser la red de apoyo para que sigamos creciendo dentro de un sector que antes era netamente masculino”.

Así mismo, Ávila pone sobre la mesa la importancia de planear pensando en las mujeres desde estos cargos de poder y apostar porque haya garantías para que más puedan entrar al sector. “Desde la Secretaría de Movilidad tratamos de cerrar esta brecha incluyendo a las mujeres en 17 proyectos. En conjunto con el BID trabajamos en la formación de conductoras; acompañamos a las mujeres taxistas (más de 2.400) y trabajamos con un contratista de patios y grúas para vincular a 40 mujeres grueras”.

Pinto hace un llamado a las instituciones para crear políticas, regulaciones y programas que permitan que más mujeres participen en el sector, sin tener que pasar los mismos obstáculos que pasaron quienes las antecedieron.

No todas las mujeres enfrentan los mismos desafíos en el mercado laboral, pero eso no quiere decir que estos no existan. Queda trabajo por delante para que las mujeres puedan llegar a los cargos que merecen, sin tener que esforzarse el doble, hasta que, como dijo García, “la igualdad se vuelva costumbre”.

