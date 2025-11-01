Logo El Espectador
Mujeres y manufacturas dinamizan el empleo en Colombia: así están las cifras

Septiembre mantuvo el buen ritmo del empleo en Colombia. La desocupación bajó a 8,2 %. En los últimos 12 meses se crearon 714.000 puestos de trabajo y, de cada 10 vacantes, siete fueron ocupadas por mujeres. Aun así, la informalidad sigue alta (54,5 %) y es el nubarrón dentro de la solidez del mercado laboral.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
01 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
En septiembre de 2025, el sector con la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo fue industrias manufactureras (sumó 244.000 empleos), seguido por administración pública, educación y salud (188.000) y alojamiento y comidas (168.000). Imagen de referencia.
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

En 2025, el desempleo en Colombia encadena una racha que confirma el buen momento del mercado laboral. El dato más reciente, divulgado este viernes por el DANE, ubica la desocupación en 8,2 %, casi un punto porcentual menos que en septiembre de 2024.

Es un resultado dulce (como los caramelos que se entregarán este día de Halloween): el país alcanzó la tasa de desocupación más baja para un septiembre desde 2001.

En otras noticias, en el último año cerca de 204.000 personas dejaron de estar desempleadas y, además, la participación laboral subió...

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
