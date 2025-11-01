Mujeres y manufacturas dinamizan el empleo en Colombia: así están las cifras

En septiembre de 2025, el sector con la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo fue industrias manufactureras (sumó 244.000 empleos), seguido por administración pública, educación y salud (188.000) y alojamiento y comidas (168.000). Imagen de referencia. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

En 2025, el desempleo en Colombia encadena una racha que confirma el buen momento del mercado laboral. El dato más reciente, divulgado este viernes por el DANE, ubica la desocupación en 8,2 %, casi un punto porcentual menos que en septiembre de 2024.

Es un resultado dulce (como los caramelos que se entregarán este día de Halloween): el país alcanzó la tasa de desocupación más baja para un septiembre desde 2001.

En otras noticias, en el último año cerca de 204.000 personas dejaron de estar desempleadas y, además, la participación laboral subió...