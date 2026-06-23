Multas y siniestros viales impulsan cambio tecnológico

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Las empresas de transporte, logística y distribución están bajo presión. La normativa las obliga a implementar planes de gestión del riesgo vial, y el incumplimiento puede costarles entre uno y 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las inspecciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte no perdonan.

Pero el verdadero motor del cambio no es la amenaza de una multa. Son los números. Entre enero y marzo de 2026 murieron 2.244 personas en las carreteras del país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó un incremento del 20 % frente al mismo periodo del año anterior.

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Colombia ya había cerrado 2025 con 8.697 muertes en siniestros de tránsito, y los motociclistas, con más de 5.500 víctimas, llevan la peor parte. Durante el primer trimestre de este año, la mortalidad entre ellos creció por encima del promedio nacional.

Frente a esa realidad, varias compañías están recurriendo a sistemas de telemática e inteligencia artificial.

La tecnología permite registrar velocidad, aceleración, frenadas, ubicación GPS y estado del vehículo. Las cámaras con visión computacional van más allá: identifican distracciones, somnolencia, el uso del celular al volante, la falta del cinturón. Todo en tiempo real.

ZONAR, una de las compañías que ofrece estas soluciones, reporta reducciones de hasta 25 % en eventos críticos de seguridad y más de 30 % en distracciones durante la conducción. El consumo de combustible, según la firma, baja entre 10 % y 15 %.

“Desarrollamos un ecosistema que integra dispositivos conectados al motor, localización GPS y cámaras con visión computacional orientadas tanto a la cabina como a la vía”, explicó Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de ZONAR. “Ayuda a identificar conductas críticas como el exceso de velocidad, el uso del celular al volante, las distracciones y las maniobras peligrosas antes de que se traduzcan en accidentes o pérdidas humanas”.

El sistema alerta y almacena información. Con esos registros, las empresas pueden hacer seguimiento, establecer indicadores de desempeño y preparar auditorías relacionadas con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. También pueden identificar patrones de riesgo y enfocar los programas de capacitación en los conductores que más lo necesitan.

El problema de la seguridad vial en Colombia no es nuevo. En muchos municipios el control es laxo, la infraestructura deficiente y la supervisión escasa. La flota de motocicletas creció sin freno durante la última década, y las muertes no han dejado de aumentar.

Cada siniestro representa costos: reparaciones, atención médica, seguros, tiempos muertos, demandas. Y más allá de los números, una vida perdida. Para las flotas que recorren el país a diario, anticipar los riesgos se ha vuelto la prioridad.

Mientras la siniestralidad continúa creciendo, la apuesta por herramientas de monitoreo refleja un cambio más amplio dentro del transporte empresarial: prevenir resulta cada vez menos costoso que reaccionar cuando el accidente ya ocurrió.

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