No he sido ni inversionista ni socio: David Bojanini sobre Ultra Air

Foto de referencia. / Cortesía Ultra Air

David Bojanini, empresario y miembro de la junta directiva de Ultra Air, compartió un comunicado este domingo en el que asegura que no ha sido ni inversionista ni socio de la aerolínea de bajo costo que suspendió operaciones el pasado 30 de marzo.

El pronunciamiento se da tras el anuncio de la Fiscalía de que recibió denuncias por presunta estafa por parte de la aerolínea y que comenzará las indagaciones. De acuerdo con la Supertransporte, entre el 30 de marzo de 2023 y el 28 de febrero de 2024 Ultra Air vendió 327.551 tiquetes. La entidad tendría que establecer por qué la aerolínea vendió esos tiquetes antes de suspender sus operaciones y el papel de los accionistas de la aerolínea.

El empresario también mencionó en la misiva que tampoco ha tenido honorarios como miembro de la junta directiva. “Acepté la invitación a participar en su junta, con el único objetivo de contribuir a la creación de una nueva empresa enfocada en el modelo de bajo costo en la industria de las aerolíneas”, dijo.

Además, comienza mencionando que decidió hablar al respecto por “distorsiones” y desinformación que circula en varios medios de comunicación. “Muchos me han preguntado el porqué de mi silencio público, en medio de distorsiones y verdades a medias que circulan a partir de mi rol como ex directivo y miembro de junta de empresas relevantes para el país. He pensado que no tiene sentido hacer juego a quienes utilizan la desinformación y el desprestigio para conseguir sus fines económicos y políticos. Mantengo esa convicción y, sobre todo, la tranquilidad que proviene de la rectitud en todas las actuaciones”.

En el comunicado también habla del impacto negativo que ha sufrido el sector aéreo a causa de la devaluación del peso y el aumento del costo de los combustibles. “Es claro el impacto negativo que ha sufrido este mercado a causa de factores como la devaluación del peso colombiano y la abrupta subida del costo de los combustibles. Como consecuencia de ello se produjo el cese de actividades, pese a los esfuerzos por salvar la operación”, aseguró.

Vale la pena mencionar que la aerolínea de bajo costo Ultra Air dejó sus aviones en tierra desde la medida noche del jueves. La empresa aseguró que operó “deficitariamente” en los últimos meses debido al aumento en el costo del combustible y a la subida del dólar.

“Lamentamos profundamente informar a todos nuestros clientes, proveedores y autoridades que, a partir de hoy en la noche a las 12:00 a.m., se suspende la operación de la aerolínea Ultra Air en Colombia, por lo cual no volará en ninguna de sus rutas programadas a partir del 30 de marzo”, dijo la empresa en un comunicado.

Entre los esfuerzos que hizo Ultra Air, según Bojanini, se encuentran la búsqueda de inversionistas y la financiación crediticia para “generar la menor afectación posible a los pasajeros”. Así las cosas, el empresario aseguró que la junta y los directivos de Ultra Air “siguen comprometidos con la búsqueda de diversas alternativas para encontrar vías de reparación o solución”.

