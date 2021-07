Nuevo ciclo de pagos de Familias en Acción comienza el 6 de julio

Desde el próximo martes 6 de julio y hasta el 26 de este mes, más de 2,1 millones de hogares recibirán el tercer pago del programa Familias en Acción correspondiente al periodo que va de febrero a marzo de 2021.

Prosperidad Social explicó que este giro incluirá los incentivos ordinarios de salud y educación para los menores de seis años y los niños matriculados en colegios calendario A y B que cumplan con los requisitos.

Del mismo modo, el subsidio, que se pagará gradual y progresivamente, incluye el incremento de 2,11 % en los valores de salud y educación, según lo establecido por el DANE para 2021.

“También tendremos una excepción a la regla de acumulación en todo el país, por lo que no se aplicará la suspensión por no cobro. Las familias tendrán acumulado los incentivos no cobrados desde el ciclo 6 de 2020, para lo cual la inversión asciende a $333.259 millones”, dijo el subdirector general de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, Pierre Eugenio García.

La entidad les recordó a las familias que pueden consultar el cronograma para cada municipio con fecha y sitio de pago en la página web de Prosperidad Social y en las líneas de atención de la entidad. O pueden informarse directamente con los enlaces municipales (alcaldías, secretarías, etc.).

Para los cobros deben tener presente las medidas de bioseguridad y el pico y cédula de su municipio.